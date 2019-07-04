HAUTE COUTURE RÜZGARI MODANIN ÖTESİNDE

Paris Haute Couture Moda Haftası, her zaman nefes kesen Iris Van Herpen defilesiyle başladı. Modanın çok ötesinde bir vizyona sahip olan marka, yine ses getiren bir şova damgasını vurdu. ‘Hypnosis’ adlı koleksiyonda yine bir iş birliği söz konusuydu. Amerikalı sanatçı Anthony Howe’yle iş birliği sonucunda sahnedeki enstalasyon ve koleksiyon parçalarına yansıyan detaylar ortaya çıktı. Teknolojik kumaşlarla, hem doğa hem de insan vücudunun hareketlerine göre şekillenen tekniklerle modanın çok ötesinde, dahice bir koleksiyondu. Birbirinin aynısı tasarımlardan sıkıldığımız bu günde, bu genç, dahi kadın ilham veriyor. Gittiği yolda edindiği başarı da umut veriyor. En farklı ve en zoru seçmek, yeniliklere açık olmak da başarı getirebilir. Bu tasarımcıyı radarınıza alın! Defileye damga vuran bir diğer detay, son dönemde moda haftalarının vazgeçilmez ismi haline gelen Celine Dion’du...

İnci gibi!

İlk günün ikinci defilesi Ralph&Russo idi. Mac Cosmetics’in makyajını üstlendiği defile rüya gibi bir bahçede, couture ruhunu doyasıya hissedeceğiniz bir atmosferde sergilendi. Tertemiz bir cilt ve maviden lilalara uzanan bir renk skalasında farlarla makyajda da couture hissi hakimdi. Makyajın gözlerdeki bu renkli halini ve koleksiyondaki inci detaylarını sevdim.

İlham dolu

Dinamik yapısını ve son dönemdeki çalışmalarını çok beğendiğim PR şirketi Lucien Pages yönetiminde sergilenen Schiaparelli defilesine gidemedim ama organizasyonun ardından gerçekleşen kokteylle koleksiyon parçalarını yakından inceledim. Her biri müthiş bir işçilik ve kumaş kalitesiyle birer sanat eseri olan parçaların defile sunumu ise bu sanatın ispatı... Markanın kreatif direktörü Daniel Roseberry defile sırasında podyumda oturduğu alanda sırayla podyuma çıkan modellerin üzerindeki parçaların çizimlerini yaptı. Çok yaratıcı ve ilham verici...

Güçlü ve yalın

İkinci gün Stephane Rolland defilesiyle başladı. Opera binasında, müthiş bir atmosferde backstage beni karşıladı önce... Makyaj konusunda Mac Cosmetics’e teslim olan markanın dramatik ve güçlü göz makyajı öne çıkıyordu. Defilenin atmosferi, koleksiyon, müzik ve tüm detaylar ancak bu kadar güçlü bir göz makyajıyla tamamlanabilirdi. Sarıdan kırmızıya, maviden siyaha uzanan renk skalasında sadece couture detaylara odaklanan, tek renk ve desensiz elbiseler tam da görmek istediğim yalınlığı vurguluyordu. Mavilerin eşlik ettiği parçalar da favorim oldu.



