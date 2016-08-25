İç çamaşırı kadın için en özel ve önemli parçalardandır. Rahatlık, vücuda uygunluk dışında kendimizi iyi hissetmemiz için tasarımı da oldukça önemli. Koşuşturmalı hayat temposunda tabii ki fonksiyonellik de dikkat edilmesi gereken başlıca nokta. İşte ancak tüm bunları bir arada barındıran yenilikçi iç giyim markaları varlıklarını sürdürebiliyor.

Zira sadece görsel olarak sizi tatmin eden fakat rahatlık, fonksiyonellik konusunda sınıfta kalan bir tasarım ve onu barındıran marka, dünya standartlarına çıkamayacaktır. Şovları, defileleriyle büyüleyen; renkli, gösterişli, seksi tasarımları dışında kullanım rahatlığı ve alternatifleri de sunan ve hep yenilikçi bir duruşla farklı tasarımlara imza atan Victoria’s Secret... İç dünyamızı renklendiren, iç çamaşırına olan algıyı bir üst çıtaya taşıyan ve yukarıda saydığımız tüm gerekleri yerine getiren gerçek bir dünya markası.

Bu sezon çıkış noktası ise sütyenlerin saklanmaması üzerine! Bu noktada da genel trendlere uyum sağlıyor. Çünkü artık sütyenler saklanması gereken değil, kıyafetinize uyması gereken bir parça. Şeffaf askılı dönemden bugüne uzanan süreçte trend; balensiz, en doğal ve olması gereken kalıptaki parçaları kıyafetinizle saklamadan hatta göstererek kombinlemek. Sütyeninizi kıyafetinize göre seçip, özgürlüğün ve uyumun tadını çıkarmak. Bu uyumu yakalayacağınız ve içinizi en iyi yansıtacağınız parçalar, koyu renk sütyenlerle giyeceğiniz beyaz tişört ve beyaz gömlekler…



SEKTÖRE TAZE KAN



Hazır giyim markaları dışında birçok tasarımcının markasını ve koleksiyonunu keşfetme imkanı sunan ve de aynı çatı altında birçok farklı markadan alışveriş yapma kolaylığı sunan konsept mağazalar git gide önem kazanıyor. Bu gelişme Türk moda sektörünün devamlılığı için çok önemli, çünkü kendi mağazasını açamayan birçok yeni tasarımcının online mecralar dışında da insanlarla buluşmasına fırsat veriyor.

Yeni sezonda farklı tasarımcının ürünlerinin sergilenmesine olanak tanıyacak iki yeni konsept mağaza hayatımıza giriyor.

Biri Fransa’nın en önemli departmant storelarından Galeries Lafayette... Sektöre katkısı, gücü, çalışma sistemi ve kadrosuyla her zaman takdiri hak eden Demsa Group tarafından Türkiye’ye getirilen, Fransa’da yerel markalara da yer veren ve farklı fiyat skalasında ürün barındıran La Fayette, yeni Türk tasarımcılarına da bu fırsatı sunacak.

Bir diğer konsept mağaza haberi dijital dünyadan geliyor. Türkiye’de online alışveriş konusunda yeni bir algı oluşturan, bu alanda gerçekten başarılı bir rotaya sahip olan lidyana.com, şimdi de mağaza kuruyor. Akaretler’de hizmete açılacak mağazada, birçok farklı ve yeni tasarımcının ürünlerine yer verecek. Her iki mağazayı gezmek için sabırsızlanıyorum.

GÖZÜMÜZÜN NURU

Kuzguncuk’ta ufacık bir dükkanla başlayıp dünya çapında yüzlerce mağazaya ulaşan bir başarı öyküsü onlarınki.

Sektöre kattıkları, vizyonları, başarıları, gerçekleştirdikleri proje ve iş birlikleriyle her sezon marka değerine değer katan Koton, bu sezon başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle bir kez daha alkışı hak etti.

‘El Emeği Koleksiyonu’ adı altında tamamen doğal kumaşlarla üretilen ürünler, ihtiyacı olan yüzlerce kadının kıymetli ellerinden geçerek mağazalardaki yerini aldı. Hem gerçekten makul fiyatlarla, çok kıymetli el emeği göz nuru parçalar satın alma imkanı sunan hem de yüzlerce kadına istihdam sağlayan bu projenin devamlılığını heyecanla bekliyoruz.

Şimdiden Not Alın: Mert Alas & Marcus Piggott sergisi.

Yer: Londra. Tarih: 24 Ekim - 3 Kasım