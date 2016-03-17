Paris… Aşk şehri! Moda konusunda da durum aynı… Bu sezon öyle büyüleyici bir moda haftasına ev sahipliği yaptı ki; gerçekten her detayıyla kendine aşık etti! Geçen haftaki yazımda Paris Moda Haftası detaylarından bahsetmiştim. Fakat sonrasında devam eden etkinlikten eklemek istediklerim var!

Chanel: Giyilebilir couture

Moda dünyasının dahisi deyince ilk akla gelen isim şüphesiz o: Karl Lagerfeld! Her sezon şaşırtan bir konseptle karşımıza çıkan Chanel, bu kez de ‘Front rowonly’ temasıyla karşımızdaydı. Benmerkezciliğin zirvede olduğu bu sosyal medya dönemine gönderme yapan moda evi, couture’u sokağa taşıyor.

Chanel’in olmazsa olmaz incileri, tüvitleri,jeanle harmanlanarak sokak stilinin vazgeçilmezleri arasına girmek için göz kırpıyor!

Miu Miu: Görkemli kapanış

İşte bir dahi daha: Miuccia Prada! Farklı dönemlere gönderme yapan dokunuşlar, couture işçiliğiyle level atlayan jean, militer detaylar, göz alıcı desenler, beli ön plana çıkaran kemerler, sezonun hit parçası olmaya aday terlikler…

Tüm bu detaylar tasarımcının vazgeçilmezi layerstyling ve Adriana Lima’lı kadroyla podyumda devleşerek, Paris’te tadı damakta bırakan bir kapanışa sahne oldu.

İSTANBUL MODA HAFTASI

New York, Londra, Milano, Paris’ten sonra sıra İstanbul Moda Haftası’nda!

Tasarımcıların koleksiyonlarını sergilemeleri, kitlelere erişmeleri, varlıklarını sürdürebilmeleri ve dolayısıyla Türk moda sektörünün devamlılığı için önemli bir etkinlik! Siz bu yazıyı okurken ben Zorlu Center Mercedes Benz defile alanında defileleri takip ediyor olacağım.

2016 Sonbahar - Kış koleksiyonlarının sergileneceği etkinlik kapsamında birçok yeni tasarımcı da moda sahnesine çıkacak. Moda dünyasının yerli ve yabancı aktörlerini ağırlayacak olan etkinlikte tasarımcılarımızın global bir başarı elde etmesi, koleksiyonlarının dünyanın birçok yerinden gelen satın almacılar aracılığıyla sınırları aşması mümkün. Bu hem tasarımcılarımız, hem ülkemiz hem de sektörümüz için oldukça önemli!

Global ölçekteki başarılarını gururla takip ettiğimiz Londra merkezli tasarımcı Bora Aksu da bu sezon defile takviminde! Dünyanın gözünü ülkemize çevirmek, ses getirmek için böyle başarılı isimlerin organizasyonlarımızda yer alması çok anlamlı! Defile takviminde yer alan heyecan verici etkinliklerden biri de Dice Kayek’in son koleksiyonunu tanıttığı moda filmi gösterimi!

Etkinliğin isim sponsoru Mercedes - Benz, bu sezon mesleğinde 15 yılı geriden bırakan Mehtap Elaidi’nin defilesini; Mercedes-Benz celebrates Mehtap Elaidi’ ismiyle sunuyor…

Moda haftasının bir diğer farklı detayı, Murat Türkili’nin tasarımcısı olduğu Beymen Collection’ın İlkbahar / Yaz 2016 koleksiyonunu defile kapsamında sunacak olması.

The Core Istanbul da, defile yapmayan tasarımcı ve markaları dünyanın farklı yerlerinden gelecek olan satın almacılarla buluşturmak üzere 19 Mart’a kadar MBFWI alanında gerçekleşecek.

Daha önce de dile getirdiğim üzere, tasarımcıların varlıklarını sürdürebilmeleri için adeta bir sınav olan bu fuar ve defile organizasyonu için hepsine bol şans diliyorum! İHKİB, MTD, İMA, Mercedes - Benz gibi kurumlara da desteklerinden ötürü tüm sektör adına kocaman bir teşekkür!

Haftanın Moda Sözü: “Özellikle bu dönemde insan ilişkileri çok hızlı olduğundan dolayı moda, kendinizi tanıtmada anlık bir dildir.” Miuccia Prada

