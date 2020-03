Havaların ısınmasıyla düğün sezonu da açıldı. Hangisi daha romantik? Kır düğünü mü, kumsalda evlilik mi, görkemli bir otel düğünü mü? Herhalde hiçbiri filmlere konu olan, jet sosyetenin uğrak yeri Capri Adası’ndan daha romantik olamaz. Geçtiğimiz hafta Capri, sonu mutlu biten bir filme sahne oldu. Birçok dergi, marka ve tasarımcı tarafından ikon kabul edilen ünlü moda editörü Giovanna Battaglia masal gibi bir düğünle evlendi.

Söz konusu bir ikonsa tabii ki bizi ilgilendiren kısım gelinlik!



Upuzun bir kuyruk, kabarık etekler, straplez yaka… Böyle tanımlayınca şahsen çok sevip, tercih etmeyeceğim bir gelinlik gibi duruyor. Sizin için de öyleyse peşin hükümlü olmayın. Alexander McQueen’den bahsediyorsak ve böyle kusursuz bir beden onu taşıyorsa sevmemek ve beğenmemek elde değil! Böyle masalsı bir mekanda ancak böyle bir gelinlik tercih edilirdi.



İlham alınması gereken bir diğer detay, Gio’nun doğal saç - makyaj tercihi! Bu gelinlikle tercih edilmesi gereken saç - makyaj, tam da sade ve yalın olanıdır.



Günlük hayatında da gösterişli kombinlere karşın yok denecek kadar az makyaj ve öylesine toplanmış bir saçla karşımıza çıkan bu ikon gelin, düğününde de sadelik ve gösterişin dengesini çok doğru kurmuş.

DOST DA DÜŞMAN DA ‘BAŞ’A!



Kabarık topuz, ağır makyaj ve gösterişli mücevherler, bir geline; o zarifliğe yakışmayan detaylar... Vücudunuza, tarzınıza ve mekana uygun gelinliği seçtikten sonra son derece doğal bir saç - makyaj tercih edip gösterişi başka detaylarda yakalamak gerekiyor. Özellikle son dönemde bunların başında saç aksesuarları geliyor.

Hiçbir takı, mücevher kullanmadan, doğru bir saç aksesuarı tercih ederek nokta

atışı yapabilirsiniz. Gio’nun da bu konuya en güzel örneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Gelinliğiyle, nikah öncesi giydiği Alaia elbisesiyle ve nikahtan sonra giydiği Giambatista Valli kombiniyle kullandığı saç aksesuarı ayrı ayrı göz dolduruyor.

Siz de o en güzel gününüzde kolyeleri, yüzükleri bir kenara atın; saç aksesuarınız başınızın üzerinde olsun. Hayalinizdeki modele ulaşmak içinse son dönemin başarılı markalarından Gaios Design’a göz atmayı ihmal etmeyin.



EN TREND YOL



Düğün hazırlığı süreci tahmin edildiğinden çok daha zor... Mekandan müziğe, davetlilerden ilk dansa kadar düşünülmesi gereken çok fazla detay var. Hele ki gelinliğe karar veremediyseniz ve tam da bu yüzden diğer konulara odaklanamıyorsanız sizi rahatlatacak bir haberim var.

Sadelikten, kolaylıktan yanaysanız, gelinliğiniz için çok fazla para ve bu seçim sürecinde çok fazla zaman harcamak istemiyorsanız Trendyol’un Wedding koleksiyonu tam size göre.

En çok tercih edilen, birçok vücut tipine uyan, risksiz ve sade gelinlikler, duvaklar, iç çamaşırları, hatta düğün gününüzde hazırlanırken giyeceğiniz veya arkadaşlarınızın giyip yüzünüzü güldüreceği eğlenceli tişörtlerle çok başarılı bir koleksiyon olmuş. Fiyatlarıyla da yüz güldüren tasarıma tükenmeden göz atın derim…



Haftanın Moda Kitabı: In the Spirit of Capri, Pamela Fiori, Assouline