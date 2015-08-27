iNCE HASTALIK: AYAKKABI

Klasikleşmiş markaların dışında tasarım ürünlere olan ilgiyi, geçen haftaki yazımdan sonra fark ettim. Bütün geri dönüşleriniz ve olumlu yorumlarınız için çok teşekkür ederim. İşte yine farklı bir marka sizlerle: Muna İstanbul.

Özel bir gününüzde hatta düğününüzde; günlük hayatınızda veya plajda istediğiniz her an farklı ve özel bir tasarım ayakkabı giymek istiyorsanız bu markayı keşfetmenizi tavsiye ederim.

Ayakkabı, kombininizin en önemli parçası olmalı. Çünkü sadece iyi görünme değil rahat etme gerekliliği de giriyor işin içine. Ayakkabı özel olmalı. Derisi, işçiliği, görünümü, rahatlığıyla ‘sizi taşıyabilmeli!’

Muna İstanbul’un bu kriterleri taşıdığını söyleyebilirim ve bir göz atın derim. Stil sahibi olmanın marka ya da ürünün fiyatıyla bir ilgisi yok. 5 TL’ye aldığınız bir tişörtle de şık görünebilirsiniz. Ama ayakkabı için aynı şeyi söyleyemem! Çünkü ayakkabınız tarzınızı, stilinizi hatta kişiliğinizi yansıtan en önemli parçadır. O yüzden araştırın, yeni, farklı ve özel markalar keşfedin. İşte benden size bir tüyo daha:





Melis Yıldız‘ın yarattığı marka

Milano Domus Academy’de moda üzerine master yaptıktan sonra kendi markasını kuruyor Melis Yıldız. İlk koleksiyonunu lanse ettikten sonra Vogue Italia’dan bir tasarım yarışmasına katılması için teklif alıyor. Ve bu yarışma için hazırladığı projeyle Vogue Italia’nın gelecek vaat eden tasarımcılar listesine girmeye hak kazanıyor.

2.5 yıldır markasını başarıyla yürüten Yıldız’ın tasarımları dünyaca ünlü isimlerin ayaklarını yerden kesiyor! Bugünkü başarısında yeteneği ve disiplini yanında rol alan bir diğer önemli faktör; “Ayakkabı konusunda bildiğim her şeyin kaynağı” olarak tanımladığı eski kayın pederi Sandro Paciotti.

Henüz Türkiye satışı olmayan markayı heyecanla bekliyorum. Birbirinden güzel tasarımlarını görünce sizin de aynı heyecanı duyacağınızdan eminim.