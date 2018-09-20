İP DETAYLARIYLA KENDİSİNE BAĞLIYOR!

New York Moda Haftası’nın benim için öne çıkan defilelerinden, geçtiğimiz hafta bahsetmiştim. Sona eren NYFW’den bir başka favorimi de paylaşmadan geçemeyeceğim: Maryam Nassir Zadeh... Zıtlıkların yarattığı uyum, kontrast renklerin hakimiyeti, layer etki, pastel tonlar, zebra deseninin yer aldığı detaylar ve sezonun trendi bisikletçi taytlar, son dönemin öne çıkan markasının ilkbahar/yaz 2019 koleksiyonunda yer alıyor. Tasarımcı, bu koleksiyonda da farklı aksesuarlarla karşımıza çıkıyor; çanta, kemer ve ip detaylarıyla bizi adeta kendisine bağlıyor.

İstanbul Moda Haftası

New York Moda Haftası’yla aynı anda başlayan ve geçtiğimiz cuma sona eren Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası kapsamında, favori detaylarım Kadir Kılıç’ın tasarımcılığındaki Miin ve Şebnem Günay defilelerinde kendini gösterdi. Günay, son dönemin yükselen tasarımcılarından... Kendi adını taşıyan markasında, sportif detayları yansıtıyor. Tasarımlarını Bella&Gigi Hadid kardeşler de giyiyor. Hayır, bir PR çalışması söz konusu değil! Modellerin stilisti bizzat tasarımcıya ulaşarak, ürün talebinde bulunuyor ve hikaye öyle başlıyor.

Geçtiğimiz sezona damga vuran oversize montlarıyla ilgi çeken tasarımcı, bu kez bisikletçi taytlar, neon renkler ve şeffaf detaylar gibi trendleri en iyi şekilde yorumluyor. Moda haftasında sergilenen son koleksiyonuna ait tasarımlardan bazılarını, Milano Moda Haftası kapsamında ben de giydim. Şebnem’in genç yaşına rağmen sahip olduğu yeteneği, trendleri kendi süzgecinde analiz ederek yansıtış biçimini bir kez daha tebrik ediyorum. Ayrıca önümüzdeki sezonlarda karşımıza çıkacak koleksiyonlarını heyecanla beklediğimi belirtmek istiyorum.

Bir diğer dikkat çekici defile de Miin markasına aitti. Koleksiyondaki rahat formlar, farklı boyama teknikleri ve cam aksesuarlar, Kılıç’ın her zaman koruduğu yenilikçi yanını ve farkını ortaya koydu.

Londra’nın Yenisi: Alexa Chung

İstanbul Moda Haftası’nın ardından moda rüzgarı yönünü Londra’ya çevirdi ve Londra Moda Haftası tüm hızıyla başladı. TV dünyasında yaptıkları, modelliği ve tüm bunlara paralel olarak ispat ettiği moda gözünü, kendine has tarzıyla yansıtan ve ikon sıfatı atfedilen Alexa Chung, 2017’de çıkardığı markasıyla bu dünyaya farklı bir noktadan girdi. Emin adımlarla ilerlediği sektörde, kendi markası bünyesinde ilk moda haftası deneyimini yaşadı. Kristal ışıltıların en parlak şekilde saç aksesuarlarında, ayakkabılarda karşımıza çıktığı, altın ve gümüş detayların yine ayakkabılarda kendini gösterdiği koleksiyonda, tulumlar, koton ve vinyl kumaşlardan trençkotlar öne planda. Chung, bizi 70’ler akımına teslim ediyor. Süet, çiçek desenleri ve jean detaylar, en minimal şekilde karşımıza çıkıyor. Bir havalimanının lounge alanını ve burada yer alan farklı karakterleri hayal eden Chung’ın moda sektöründeki bu ‘kalkışı’ başarılı oldu!