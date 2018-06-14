Üç yıldır moda ve stil yazılarımla bünyesinde yer aldığım Milliyet gazetesi, benim için gerçek bir aile... Bu ailenin babası olan Erdoğan Demirören ile geçtiğimiz yaz gazeteye gittiğim bir gün tanışma fırsatı yakalamıştım. Benimle sohbet edip, güler yüzüyle nasıl olduğumu sorarken, öte yandan etrafını saran diğer çalışan arkadaşlara da hal hatır soruyordu tüm içtenliğiyle. Çok güçlü bir duruşu vardı. Ayaküstü gerçekleşen keyifli sohbetimiz, farklı katlara gitmek üzere yöneldiğimiz asansör kapısında son buldu. Önceliği bana vererek gösterdiği nezaket sırasındaki mütevazı tavrı, günümün güzel başlamasına ve yüzüme sıcacık bir gülümsemenin yerleşmesine yol açmıştı. Onu hep sevecen, babacan ve içten biri olarak hatırlayacağım. Mekanı cennet olsun...

YAZ ALIŞVERİŞİNİN OLMAZSA OLMAZLARI

Bloomberg HT’de ekrana gelen Style*ist adlı programım için ülkemizin değerli isimleriyle yaptığım röportajlar dışında, Milano ve Paris gibi moda başkentlerindeki etkinlikleri de yakından takip ediyorum. Özel haftalar, sokak röportajları, backstage çekimleri ve alışveriş tüyolarını seyirciyle buluşturuyorum. Bu kez Dubai’nin yolunu tuttum. Hava çok sıcak olsa da, şehrin farklı alışveriş noktalarına ve öne çıkan bölgelerine yer verdik programınızda. Tabii değerli isimlerle de röportajlar gerçekleştirdik. Bu detayları, önümüzdeki hafta izleyebilirsiniz.

Seyahatler nedeniyle erken karşıladığım, yaz için olmazsa olmaz diye düşündüğüm alışveriş önerilerimi de paylaşmak istiyorum:

-İster çölde, ister Arnavut kaldırımlı daracık sokaklarda... Yazın en önemli parçası, her yere ayak uydurabilecek tasarımda ve rahatlıkta bir terlik. Birkaç sezondur yaz mevsiminin olmazsa olmazı olan halat detaylı terlikler, yine karşımızda! Nomadic State of Mind, bu terlik markalarından biri.

- Yazın en rahat parçalarından biri de önü kapalı terlikler. Özellikle Dubai ve Marakeş’in otantik esintisine ayak uyduran terlikler, alışveriş listesinin başında yer almalı.

- Tabii ki hasır çantalar... Tullaa markası sunduğu alternatiflerle bu trendi kullanışlı şekilde hayatımıza sokuyor. Ahşap, farklı tasarım ve formlardaki çantalar yaza çok yakışıyor. Mysabella’da seçenek çok.

- Son dönemde keşfettiğim Wear Sisters, farklı formlar, desenler ve renklerde güzel bir seçki sunan tasarım markası. Bu alanda ise Exquise öne çıkıyor. Renkler, fırfırlar ve crop üstlerle sunduğu seçenekler, yazın kurtarıcısı olmaya aday.

- Penti, mayo ve bikinileriyle tüm zevklere hitap ediyor. Marka, Formentera’ya özel bir koleksiyon da hazırladı.

- Plajda aksesuar kullanmaktan vazgeçemeyenler için yazdan ilham alan tasarımlarla karşımıza çıkan Mila Biju’ya da bir göz atın. Harika bir yaz bizim olsun!