İskandinav esintisinin yansımaları

Moda dünyasına son dönemde damga vuran İskandinav etkisinin, farkında mısınız? Ürün kalitesi, fonksiyonellik ve sağlam temellere dayalı hikayelerle ortaya çıkan, çok başarılı bir markalaşma, bu etkinin başlıca detaylarından... Kopenhag da, son dönemde modanın yükselen şehirlerinden. Danimarka’nın başkenti olan bu cool kent, bir moda haftasına da ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen moda haftası, hem sokak stili hem de defileleriyle büyük ses getirdi. Renkli, eğlenceli ama aynı zamanda maskülen ve casual detayların hakim olduğu Kopenhag tarzı, bir süredir sosyal medyanın da etkisiyle hepimizin radarında. Kopenhag doğumlu Ganni, tüm bu detayları yansıtan ve benim de son dönemde çok alışveriş yaptığım bir marka. Rahat, desenleriyle, eğlenceli ama kesimindeki ufak detaylarla seksi elbiseleri, özgüvenli kadınlara hitap ediyor. Sokak stiline damga vuran son dönemin bir diğer başarılı İskandinav markası, Cecilie Bahnsen. Lüksü sokağa taşıyan, işçiliğe, kumaş kalitesine de önem veren ve heykelsi silüetleriyle fark yaratan marka, Kopenhag Moda Haftası’nın sokaklarında da karşımıza çıktı. Göze çarpan bir diğer detaysa, organizasyona hakim olan Havainas terliklerdi. Gösterişli lookları plaj terlikleriyle tamamlayan it-girller, İskandinav stilinin rahatlığını, özgüvenli ve eğlenceli yanını vurguluyordu.

Sosyal medyadaki etkileri

Markaların global ölçekte başarı elde etmesinin en önemli faktörlerden biri, şüphesiz sokak modas...

İşte bu noktada, Kopenhag çok doğru bir örnek. Şehrin moda sektörüne damga vurmuş isimleri ve influencer’ları hem sektörde var olan deneyimleri hem de sosyal medyayı göz ardı etmeden, kendi isimlerini global ölçekte önemli birer marka haline getirdi. Tabii aynı katkıyı, kendi ülke ve şehirlerine de sağlamış oldular. Pernille Teisbaek, global ölçekteki başarıları ve sosyal medya gücüyle İskandinav stilinin temsilcisi ve Kopenhag’ın en dikkat çekici moda elçisi. Bu elçiliği sadece kendi ismiyle sürdürmüyor, Social Zoo danışmanlık ajansı aracılığıyla, hem çalıştığı influencer’ları global markalarla bir araya getirmek konusunda hem de çok farklı şehirlerden gelen ünlü influencer’ları kendi şehrinde temsil etmek üzere projeler gerçekleştiriyor. Teisbaek, son dönemde çıkardığı kitabıyla da ilgi görüyor ve moda elçiliği rolünü bir kez daha vurguluyor. Kitap, İskandinav stilin detaylarını bizlere sunuyor ve Teisbaek’in bu yoldaki deneyimlerine yer veriyor. Ben de henüz bitirmedim fakat, deneyimlerin ve bilginin, sosyal medyadaki güce rağmen çok daha kalıcı ve anlamlı şekilde kitap olarak da sunulması gerçekten kıymetli. O yüzden her sayfasını keyifle okuyorum. Siz de mutlaka edinin ve kütüphanenize koyun derim!

Pernille: “Bizi farklı kılan ve insanları etkileyen yanımızın renkleri, farklı materyalleri bir araya getirme şeklimiz; minimalliğe ve rahatlığa odaklanan yeni silüetler yaratmak konusundaki dürtülerimiz olduğunuzu düşünüyorum.” (Kitaptan Alıntı)