İSTANBUL’DA MODA RÜZGARI

Mercedes Benz Fashion Week Istanbul, tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl organizasyon Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşiyor. İşte izlenimlerim...

Agatha İstanbul’da!



İlk günün ilk defilesi her zaman çizgisini çok beğendiğim Gül Ağış’ın markası Lug Von Siga’ya aitti. Ağış’ın imzası haline gelen modern silüetler ilkbahar/ yaz 2017 koleksiyonunda da en kusursuz şekliyle karşımızdaydı. Tasarımcının bu sezonki ilham kaynağı ise Agatha Christie!





1926 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduktan sonra kendisinden 11 gün haber alınamayan ve Pera Palas’ın 411 numaralı odasında seneler sonra anahtarı bulunan gizemli Agatha Christie’nin cesur karakteri, Lug Von Siga kadınında yeniden hayat buluyor. İlham kaynağına gönderme yapmak üzere Pera Palace Otel’de gerçekleşen defile bizi tarihte gizemli bir yolculuğa çıkardı! Bu eşsiz tasarımlarla kendi polisiye hikayenizi yazmaya ne dersiniz?

3D moda



Arzu Kaprol bizi dijital bir sunumla başka bir boyuta götürdü. Tasarımcı Life Print adlı koleksiyonunu 3D printed elbiseler ve mekana yansıtılan video mapping yöntemiyle sundu. Bu farklı sunumu şahsen çok beğendim.

Yıllar sonra...



Türkiye’de ilk moda tasarım ofisini açan, Moda Tasarımcılar Derneği’nin kurulmasına ve Mercedes Benz Fashion Week Istanbul ile uluslararası bir etkinlik olarak yoluna devam eden moda haftasının temellerinin atılmasına büyük katkısı olan Bahar Korçan, yıllar sonra yeni bir koleksiyon sunumuyla karşımızdaydı. İnsanın tozdan yaratıldığı ve toza dönüşeceği düşüncesinden yola çıkıyor. Üç yıldır üzerinde çalıştığı bu Toz isimli koleksiyonunu hazırlarken...

Tablolar, heykel, kıyafet tasarımları, fonda harika bir şiir ve müziğin bir arada yer aldığı sergide Korçan, modayı sanatın farklı dallarıyla bir araya getiriyor ve farkını ortaya koyuyor. Mercedes Benz Celebrates Bahar Korçan adıyla gerçekleştirilen bu özel sunumda incelediğimiz koleksiyon ve sergi hafta boyunca davetlilerin ziyaretine açık. Yolu etkinliğe düşenler sergiyi mutlaka ziyaret etsin!