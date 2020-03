İSTANBUL MODA FİLMİ HAFTASI

Sinema ve moda birlikteliğinin benim için gerçek aşkı temsil ettiğinden bahsetmiştim. Tam da bu aşka hizmet eden bir etkinlik vardı geçtiğimiz hafta sonu. Evet, Zorlu Center ev sahipliğinde gerçekleşen ve Tuna Yılmaz tarafından organize edilen Fashion Film Festival Istanbul 2016’dan bahsediyorum.

Ünlü tasarımcı Gareth Pugh’un da yer aldığı jürinin değerlendirmesi sonucu, ‘En İyi Moda Filmi’ ödülünü Emir Eralp’in yönetmenliğindeki ‘In and Out of Control’ aldı. Etkinlik partnerlerinden olan Elle dergisinin özel ödülü benim de favorilerimden olan Zeynep Tosun’un bir önceki sezon için hazırladığı, yerel dokuların yer aldığı koleksiyon tanıtımı kapsamında filme alınan, fakat Koray Birand dokununca müthiş bir esere dönüşen ‘Three Apostles’un oldu.

‘Genç Keşif Ödülü’ ise Femke Huurdeman’ın yönettiği ‘Pippin and the Pursuits of Life’a gitti. Daha çok moda daha çok sinema!

En moda yeni yıl tebriği

Gelelim başka bir moda markası ve filmine. Her geçen gün yepyeni projeleriyle kalbimizi çalan; sektörde yeni gelişmeleri takip edip sizlere aktarma görevindeki bizleri her an besleyen H&M, yine keyifli bir projeyle karşımızda. Markanın yılbaşı koleksiyonunun kampanya çekimi için harika bir ekip iş başına geçti!

Her zaman kusursuz ve milimetrik özenle yarattığı dünyaya hayran olduğum Wes Anderson yönetmenliğindeki filmin başrolünde, onun favori oyuncularından Adrien Brody yer alıyor ve doğal oyunculuğuyla içimizi ısıtıyor.

H&M bize şimdiden sıcacık, mutlu bir yıl vadediyor. Koleksiyonu incelemenin tam zamanı!

Ece Sukan x Mavi

Son dönemde moda markalarının iş birliğiyle gerçekleşen video projelerinden sevdiğim bir diğeri; Mavi ve Ece Sükan’ın birlikteliğiyle ortaya çıkan koleksiyonun, Alican İçöz’ün kreatif direktörlüğü ve Bertrand Le Pluard’ın yönetmenliğinde kameraya alınan video serisi! Son derece doğal, gerçek ve bir o kadar da göz alıcı.

Müzik seçimleri de harika! Böyle yaratıcı ve yenilikçi videolar için tüm markaların daha sınırsız dünyalar sunacağını umuyorum.

MBFWI Takvimi



Moda haftası takvimini şaşırmamak için şimdiden not edin! Mercedes Benz Fashion Week Istanbul, bu sezon daha öncekiler gibi dünya takviminin hemen ardından gerçekleşmeyecek! Sonbahar/Kış 2017 Koleksiyonları’nın sergileneceği tarihler 12-17 Ocak. 14-17 Ocak tarihleri arasındaysa Milano Erkek Moda Haftası olacak.

Bakalım bu tarih değişikliği organizasyonu nasıl etkileyecek...

Haftanın Moda Kitabı:



Peter Lindbergh, A Different Vision on Fashion Photograhpy, TASCHEN.