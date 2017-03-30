En eğlenceli mesaj

Bu sezon Mercedes-Benz’in destekleyip sunduğu DB Berdan defilesi her sezon olduğu gibi yine eğlenceli, renkli tasarımlarıyla ince mesajları bir arada sundu. Sosyal medyanın göstermelik hayatlarına gönderme yapan defile; model seçimi, styling, makyaj ve müzik gibi birçok detayın kendi içindeki müthiş uyumuyla karşımızdaydı. Styling deyince, Anıl Can’a ve Nars ürünleriyle yapılan makyaja da değinmeden olmaz! Tebrikler..

#inadınaYURDAER Erkek giyim deyince akla ilk gelen tasarımcılardan Niyazi Erdoğan, MBFWI kapsamında yine keyifli bir koleksiyonla karşımızdaydı. Tasarımcının Sonbahar/Kış 2017 Koleksiyonu’ndaki ilham kaynağı, ülkemizin önemli grafik tasarımcılarından Yurdaer Altıntaş’tı. Altıntaş’ın ‘Siyah ve Beyaz’ serisi, Erdoğan’ın koleksiyonunda adeta yeniden hayat buldu. Ve tasarımcı modanın başka dinamiklerle birleşince ne kadar ilham verici ve etkileyici olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Point aşkına

Başak Cankeş, giyilebilir sanat mottosuyla her sezon bizleri şaşırtmayı ve büyülemeyi başarıyor. Durum yine değişmedi. Kendi çocukluğundan ve bale geçmişinden yola çıkarak hazırladığı görsel şovu, çini sanatından eşsiz detaylarla birleştirip bizleri yine büyüledi. Teşekkür ediyoruz. Emeği, farklılığı, sanatsal bakış açısı için… İyi ki varsın Bashaques!

Couture’un en cool hali

“İyi ki varsın!” dediğim isimlerden bir diğeri de Gülçin Çengel. Bu koleksiyondan sonra söylemimi daha yüksek sesle tekrarlıyorum! Hazır giyim koleksiyonları da işçilik anlamında couture’dan farklı değildi. Ama şimdi ilk kez ‘couture bir koleksiyon’ sundu. Sonuç: İşçiliğe, kumaşlara ve couture görünümün sportif dokunuşlarla buluşmasına, müthiş stylinge bayıldım. Bu noktada Mert Yemenicioğlu’na da bir alkış diyorum ve siyah-beyazın ağırlıkta olduğu koleksiyondaki beyaz parçalara bayıldığımı belirtmek istiyorum. Gelin adayları için muazzam bir alternatif!

En teknolojik sunum

Son dönemin başarılı tasarımcılarından Şansım Adalı, MBFWI kapsamında farklı bir koleksiyon sunumuyla karşımızdaydı. Moda ve teknolojiyi harmanlamayı tercih eden tasarımcı, koleksiyonunu sanal gerçeklik gözlükleriyle sundu. Bu anlamda moda haftası kapsamında bizlere farklı bir deneyim yaşatan tasarımcının VR koleksiyonunda yer alan yeşil renkteki elbisesi, favorilerim arasındaydı.