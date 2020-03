İSTANBUL MODA HAFTASI’NDAN GERİYE KALANLAR

Geçtiğimiz hafta da sizlere aktardığım üzere bu sezon Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası, hem global katılımcıları hem de dopdolu takvimiyle çok verimli geçti. İlk gün benim için, çok sevdiğim tasarımcı Elif Cığızoğlu’nun Network iş birliğiyle ortaya koyduğu renkli koleksiyon sunumuyla başladı. Klasik çizgisiyle tanınan Network, bu sezon renkli, desenli ve daha genç...

Gül Ağış’ın markası Lug Von Siga’ya ait olan, Pera Palace Otel’de gerçekleşen ve her detayıyla çok başarılı bulduğum defileyle gün sonlandı. Tasarımcının Kyoto seyahatinden ilhamla ortaya çıkardığı koleksiyon, geleneksel Zen bahçelerinin, Japon kültürünü yansıtan detayların, markanın kendi DNA’sını vurgulayan ayrıntılarla harmanlanmış halini sunuyor bizlere... Eklektik dokular, detaylarda yer alan zenginlik, 70’lere, 80’lere gönderme yapan formlar Lug Von Siga’nın yeni sezonunda öne çıkıyor.

Her yaşa hitap eden çizgisi

Moda haftasının ikinci günü kendine has diliyle, formlarla oynamayı seven tasarımcı Kadir Kılıç’ın Miin adlı markasının defilesiyle başladı. Siyah-beyazın oluşturduğu zıt uyum, bomber ceketlerin farklı silüetlerde karşımıza çıkan hali, denimin şeritlerle yorumu, bize alternatif bir dünya sunuyor. Güçlü styling ise başarılı stylist Mert Yemenicioğlu’na aitti. Her sezon moda haftasına adını en eğlenceli ve renkli olarak yazdıran DB Berdan defilesi, bu sezon yine hip-hop ruhu, desenleri, cinsiyetsiz duruşu, her yaşa hitap eden çizgisi, 80’ler ve 90’ların Pepsi gençlik ruhuyla oldukça eğlenceliydi.

Son dönemin yükselen ismi Şebnem Günay, sportif giyimi en cool ve şık şekilde hayatımıza soktu. Geçtiğimiz sezon puffy montların en stil sahibi hallerini ortaya koyan tasarımcı, bu sezon da çizgisini koruyor. Bella ve Gigi Hadid gibi top modellerin de üzerinde gördüğümüz markanın önümüzdeki sezonlarda da çok konuşulacağı şüphesiz. Günay’ın koleksiyonunu sergilediği New Gen defilesinin bir de sürprizi vardı. ‘Bir Dilek Tut Derneği’yle yapılan iş birliğiyle bir dilek daha gerçekleştirildi. En büyük hayali moda tasarımcısı olmak ve podyumda yürümek olan; lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki Ahmet Koray, New Gen defilesi kapsamında koleksiyonlarını sergileyen İMA tasarımcılarıyla podyuma çıktı.

Anlamlı bir defile

Mehtap Elaidi, bu sezon duygusal ve anlamlı bir defileyle karşımızdaydı. Her sezon çok başarılı tasarımlar ortaya koymak konusunda bir duayen olan Elaidi, bu kez bunu en manalı şekilde yapıyor. Sevim’e yani annesine ithaf ettiği koleksiyonun sunulduğu defile, üç bölümden oluşuyordu. Elaidi, hikaye anlatıcılığını moda diliyle yansıtmak konusunda her daim farklı bir vizyona sahip... Sevim’in hayatının en hareketli dönemlerini pembeler ve kırmızılarla, daha olgun bir duruşu yansıtan ikinci bölümünü, 70’lerin bol paça pantolonları ve özgür detaylarıyla daha ayakları yere basan bir tavırda yansıtıyor. Finalde ise canlı hayatın inzivaya dönüşmüş haline gönderme yapıyor; yalın renkler şık pijamalarla buluşuyor.

Niyazi Erdoğan’ın Tarsus Havası isimli koleksiyonu, ailesinden aldığı ilhamla ortaya çıkıyor. Pazen kumaşlardan oluşan parçalar ve örme çantalar Erdoğan’ın koleksiyonunda yer alan ilk kadın tasarımları olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımların en sevdiğim detaylarından biri, geleneksel duvar halısının yeniden hayat bulduğu dış giyim parçalarıydı.