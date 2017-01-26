iSTANBUL’UN COOL’U: PERA64

Ece Sükan; yaptığı iş ve projelerle her zaman hayranlık duyduğum, moda haftalarındaki kombinleriyle bir numaralı ilham kaynağım olan tasarımcı. Tüm dünyanın tanıdığı Sükan, moda sektöründe Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyor. Ve bunun yanında moda ve sanatın gelişimi için bilinilirliğini kullanarak, yatırım yapmaktan da geri durmuyor.

Pera64; neredeyse bir yıl önce Tepebaşı Pera’da, Ece Sükan ve Demet Müftüoğlu Eşeli’nin birlikte açtığı bir sergileme alanı. Her hafta başka bir etkinlik, farklı bir enstalasyon ve sergi yer alıyor. Dünyanın birçok farklı yerinde sergilenen tasarımlara ev sahipliği yaparken, değerli isimleri de ağırlıyor. Yani moda ve sanat dünyasının önemli isimlerinin projelerini İstanbul’daki sanatseverlerle buluşturuyor. Lokasyonu, atmosferi, kafesi, Ece Sükan Vintage’a ait parçalar ve daha birçok ilham veren detayıyla İstanbul’un en cool mekanlarından olan Pera64’ü mutlaka ziyaret edin ve etkinliklerden haberdar olun!

500 Stili

Stilin sadece kıyafetle ilgili olmadığını hepimiz biliyoruz. Evimiz, ofisimiz, dinlediğimiz müzik ve duruşumuz, stilimizin kodlarını yansıtır. Kullandığımız otomobil de buna dahil. Fakat stil ikonu olarak anılacak kadar özel otomobiller bir elin parmaklarını geçmez. Neden? Çünkü ikon olmak, bedel ve fiyatla ölçülmez. Bir geçmişi, hikayesi olmalı ve bir döneme damgasını vurmalı.

Fiat500, bugün ikon olarak anılmayı sonuna kadar hak eden bir model. Zira Gucci ve Missoni gibi birçok markayla iş birliği yapan, modayla yakın ilişikide bulunan yegane modellerden biri. 1950’li yıllarda hayatımıza giren, dönemin kloş etekleriyle, cigarette pantolonlarıyla müthiş bir uyum yakalayan Fiat500, 1950-1975 arasında ses getirdi. Bir süre ara verdikten sonra ise 2001’de daha modern bir silüetle aramıza katıldı. O günden beri bu aracı ilgiyle takip etmiş ve bir gün sahip olmayı düşünmüşümdür.

İtalyan genlerine sahip ve sokaklara çok yakışan bu otomobil; hem stil sahibi, hem klasik, hem ikonik, hem kullanışlı, hem de ulaşılabilir. Modasever bir kadın bir otomobilden daha ne ister? Bizzat bu deneyimi yaşamış biri olarak sizinle paylaşmak istedim. Bence sinyalinizi bu ikona doğru çevirin ve stilinizi tamamlayın!

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