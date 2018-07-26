Manu Atelier markasını artık bilmeyen, duymayan yoktur. Zira adını dünyaya duyurmuş başarılı bir Türk markası... Markanın DNA’sında işçiliğe verilen önem, ilk günden beri ilk sırada yer alıyor. Her yeni gün, yeni bir markanın hayatımıza girdiği bu hızlı tüketim dünyasında, gerçek anlamda ayakta duran, adını dünyaya duyuran bir marka olmak çok zor. İşte onlar bunu başardı ve her koleksiyonda

bu başarıyı ve algıyı pekiştiriyorlar.

İngiltere, Avrupa, Orta Doğu ve Amerika gibi birçok farklı noktada satış kanallarına sahip olan marka, gerçekten çok iyi tanınıyor ve seviliyor. Ben de bu ilgi ve sevgiyi özellikle moda haftaları için yurt dışına çıktığımda, sokak stillerine yansıyan detaylarda gözlemleyebiliyorum. Manu’nun ilk günden beri çok sadık bir kitlesi olduğunu söylemişti kızlar röportaj sırasında. Aslında marka, adı, tasarımı ve tüm detaylarıyla o kadar “olmuş” ki, her şey sonrasında kendiliğinden akıp gitmiş. Bahsettikleri bu sadık kitleyi müşterinin çok ötesine koyan, lifestyle olarak özdeşleştirdikleri kıymetli bir kitle olarak gören ve hem markanın çizgisini ifade etmek hem de sosyal medyada doğru bir algı yaratmak için ‘manuspeople’ olarak tanımlayan marka, sadık bir duruş sergiliyor.

Nasıl mı? Bu denli başarılı bir marka oluşturduktan sonra dahi, alışık olduğumuzun aksine onlar babalarının yönetiminde olan atölyelerini de, markanın merkezini de büyüdükleri, ilham aldıkları ve hayran oldukları İstanbul’da devam ettiriyorlar tıpkı ilk günkü gibi... Hem atölyelerinde hem de Çukurcuma’da yer alan ofislerinde anlatacak çok hikaye var. Çünkü onlar bu öykülerden, tarihi detaylardan, İstanbul’dan besleniyor. Şehri yaşama ve algılama şekilleri de o kadar güzel ki; markaları gibi minimal, sade ama göze çarpan detaylardan oluşuyor. Vizyonları ve bakış açıları ile yansıttıkları her detay çok kıymetli! İşte her detayı bu vizyonla en doğru şekilde yansıtma misyonlarını geçtiğimiz günlerde daha da ileri bir boyuta taşıdılar.

Stil sahibi İstanbul

Marka, ilk büyük organizasyonunu, elbette yine büyük bir sadakatle kendi şehirlerinde, İstanbul’da yaptı. Bir anda sosyal medyayı İstanbul’un en stil sahibi yansımaları sardı! Refinery29, British Vogue, Elle UK, Business of Fashion ve Grazia UK gibi ağırlıklı olarak İngiltere basınının en önemli mecralarından isimler, başından beri marka için özel olan, sosyal medyada ilk günden beri destekçisi olan influencer’lar, yani ‘#manuspeople’ markanın köklerini saldığı şehri daha yakından tanımak ve tüm detayları Merve ve Beste’nin gözünden yaşamak üzere İstanbul’daydı.

Türk hamamı, Kapalı Çarşı, özel olarak tasarlanmış bir yatta Boğaz turu ve yurt dışında kebaptan ibaretmiş gibi düşünülen ama çok zengin ve lezzetli olan yemek deneyimleri, bu özel ekibin yaşadıkları detaylardandı. Markanın atölye ziyareti de organizasyonun en önemli anlarındandı. Hem algı olarak böyle kıymetli isimlere ülkemizi ve şehrimizi anlatmak hem de basın ve sosyal medya yansıması açısından çok başarılı bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Son dönemin en dikkat çeken influencer’larından, Jeanette Friis Madsen, Blanca Miro ve Chloe Harrouche gibi isimlerin İstanbul ve Manu Atelier çantalarının başrolünde ortaya çıkan fotoğraflarını incelemeyi unutmayın! Ayrıca bu organizasyon, diğer markalar için de örnek olmalı...