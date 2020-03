Bu yazıyı Cenevre’nin Neuchalet bölgesinde, göl kenarındaki otel odamdan yazıyorum. Ama İsviçre’ye geçmeden önce sizi ufak bir İtalya turuna çıkarıyorum. Geçen hafta Floransa’da gerçekleşen erkek giyim fuarı Pitti Uomo’daydım. Dünyanın birçok farklı yerinden yüzlerce insanı ağırlayan fuar, globalleşme hedefinde olan markalar için çok doğru bir adres. Katılımla ilgili tüm detaylar için: valeria.santoni@pittimmagine.com. Floransa’daki fuar kalabalıklığı ve pahalılığı sebebiyle ben Bologna’da kalmayı tercih ettim. Tabii ki Bologna’ya gidip outletleri gezmeden olmaz! Bu alışveriş turuyla ilgili söyleyebileceğim en önemli detaylar; vintage alışveriş için Bologna gerçek bir hazine. Barberino Outlet’e gidip Adidas Style mağazasını ziyaret etmelisiniz.

Zira Adidas’ın ünlü tasarımcılarla yaptığı işbirlikleriyle ortaya çıkan koleksiyonlar yüzde 50 indirimle satılıyor. Tüm bu özel koleksiyonları bir arada bulmak paha biçilmez! Castel Gualfo ise yerel İtalyan markalarına ulaşmak, uygun fiyatlara ‘made in italy’ ürünler bulmak için gidilmesi gereken yerlerden.

Rock’n Roll

Bologna ve Floransa’dan sonra istikamet tabii ki Milano’ydu. Bu sezon erkek moda haftası kapsamında da defileler ve sunumlar izlemek istedim. Moda haftası benim için Jimmy Choo’nun İlkbahar / Yaz 2017 koleksiyon sunumuyla başladı. Jimi Hendrix’in tarzından, konserlerde taktığı bandana desenlerinden esintiler taşıyan koleksiyon; plajdan, spor giyime, zımbalı bottan, gold renkli ayakkabıya kadar farklı parçaları bünyesinde barındırıyor. Favorim Japon bandanalarının ve kumaşlarının desenlerini taşıyan ayakkabılar oldu. Asi, bir o kadar da şık olmak isteyen erkeklere duyurulur.

Modern gezgin

Ertesi gün her defilesini heyecanla beklediğim Prada günüydü. Ve yine bambaşka bir Prada karşımızdaydı. Uzun ceketler, komando yeşili parçalar, siyah spor takımlar, renkli şapkalar bu erkek koleksiyonundaki favori parçalarım oldu. Ayrıca sırt çantaları defilenin en dikkat çeken detaylarındandı. Prada yine aksesuar konusunda birçok arzu nesnesi yaratacak gibi duruyor. Cinsiyetsizliğinse giderek daha belirgin bir şekilde karşımıza çıktığı, bu anlamda koleksiyonların iç içe geçtiği günümüzde, markaların erkek ve kadın moda haftalarını birlikte yapacağı kulislerde dolaşırken Prada da tüm bunları doğrulayan sinyaller verdi. Zira defilede kadın giyim parçaları da yer alıyordu. Renkli ve geometrik desenli ceketler, çantalar, sırt çantaları da kadın parçaları arasındaki favorilerimdendi. Rahatlığın ön planda olduğu ve topuklu ayakkabıların ve erkek takım elbise ayakkabılarının yerini sandaletlerin aldığı koleksiyon modern seyyahları tanımlıyor adeta. Sizin rotanız neresi?

‘Yüksek’ rahatlık

Bu sezon moda haftası kapsamında bir show veya sunum gerçekleştirmeyen Hogan markasıyla, markanın Türkiye’deki ajansı, gerçekten tüm ekibiyle çok özel olan Priveé PR’ın organize ettiği ve Türk basınından çok değerli isimlerin yer aldığı bir yemekte buluştuk. Gerçek bir İtalyan sıcaklığıyla bizi karşılayan, İtalya’daki ailemiz gibi hissettiren bu markanın her sezon olduğu gibi bu sezon da ilk hedefi rahatlık! Trendler onlar için önemli değil çünkü kendilerine has çizgilerinden şaşmıyor, sporu en şık halde bizlere sunuyor ve lüks kavramını ulaşılabilir kılıyorlar. Sportif şıklığı, spor ayakkabı giyerken de topuklu ayakkabı giymiş hissini yaşamayı seven Türk kadını için de çok uygun olan markanın Nişantaşı ve Akasya AVM’de mağazaları bulunuyor.