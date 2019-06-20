Geçtiğimiz hafta erkek modasının kalbi Floransa ve Milano’da attı. Sunumlar, defileler ve etkinlikler olabilecek en maskülen halleriyle karşımızdaydı! Pitti Uomo’nun geri kalan detayları ve Milano Erkek Moda Haftası’nın öne çıkanları sizlerle...

MSGM

Desenleri, renkleri ve cool tasarımlarıyla öne çıkan MSGM defilesi için Floransa’da Nelson Mandela Forum’un yolunu tuttuk. Gençliğin gücü, demokrasi, eşitlik ve sporun arasındaki bağlantıya odaklanan ve bunun için Mandela’ya gönderme yapan koleksiyonun bütününde renkler ve desenler dikkat çekiyordu. Son birkaç sezondur çok sık karşımıza çıkan batiğin birçok farklı yorumu, markanın sportif ama bir o kadar cool koleksiyonunun merkezine oturuyordu. Sportif kombinlere eşlik eden ceketler ve her biri göz alıcı spor ayakkabılar da favori detaylarımdandı.

Emilio Pucci

Tasarımcısına, renklerine ve geçmişine hayran olduğum bir marka o. Sosyal medyada beni takip edenler hangisinden bahsettiğimi bilir! Emilio Pucci, DNA’sını oluşturan desenlere, renklere ilk günkü gibi bugün de yer veren; fakat bir o kadar da modern olabilenlerden... Kurucusu Emilio Pucci’nin yaratıcı kimliğine, yenilikçi ruhuna hep hayran oldum. Bugün de tasarımcının kızı Laudomia Pucci, işin başında aynı ruhu yansıtmak için var gücüyle çalışıyor.

Geçtiğimiz aylarda Harper’s Bazaar dergisi için yaptığım röportaj sırasında bunu çok daha iyi anladım. Bu emeği boşa da çıkmıyor ve dijital dünyada dahi Pucci en renkli ve dinamik şekilde varlığını sürdürüyor. Marka için çok önemli olan dekorasyon parçalarının, sanatsal çalışmaların yer aldığı ve arşivinin de bulunduğu Palazzo Pucci’de ‘Unexpected Pucci’ organizasyonu için bir araya geldik. Marka Pitti Uomo’da etkinlikler yapmayı sürdürüyor ve basın ve influencerlar’la keyifli bir buluşma gerçekleştiriyor. Bu kez de kendi zengin tarihine odaklanan ve alışılmışın dışında gerçekleştirdiklerine, farklılıklarına odaklanan bir buluşma söz konusu oldu. Marka, hep köklerine bağlı ama yeni olmayı başardığı için alkışı hak ediyor.

Eleventy

Rotamızı Floransa’dan Milano’ya çeviriyoruz. Türkiye’de Doğuş Perakende’nin yönetiminde varlığını sürdüren ve kısa sürede oldukça önemli bir başarı elde eden Eleventy markasının Bulgari Otel’in bahçesinde gerçekleşen keyifli sunumuyla Milano Erkek Moda Haftası, daha keyifli hale geliyor. İtalyan stilinin eğlenceli detaylarından izler taşıyan ama asla abartıya kaçmayan, yalın, genç ve giyilebilir bir koleksiyonla karşımızda olan markanın doğal tonlardaki renk paletini, çok daha casual bir

görünüm ortaya koyan pantolonlarını ve de

bej tonlarındaki ceketlerini çok beğendim.

Fendi

Bizi bir bahçede, bambaşka bir dünyaya götüren bir marka, Fendi... Yeşiller, toprak tonları ve tabalar... Doğanın renklerini gösterişli şekilde yansıtan klas ve çabasız takımlara bayıldım.

Prada

Prada bu kez sunumunu Şangay’da gerçekleştirdi. Marka, dijital ve mimari detayların da öne çıktığı atmosferde, ‘özgür, enerjik ve renkli’ olarak adlandırdığı koleksiyonunu tanıttı. Pozitif düşüncenin gücüne gönderme yapan koleksiyonun pastel pembeleri, klasik grileri ve bovling çantaları, öne çıktı.