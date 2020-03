Herkese sevdikleriyle birlikte çok mutlu bayramlar diliyorum. Şu an yüzünüzü güldüren, huzur dolu bir ortamda bu satırları okuduğunuzu umuyorum ve kocaman sevgiler gönderiyorum!

H&MxGiambatista Valli

Her sezon yaptığı marka iş birlikleriyle adından söz ettiren H&M, bu kez Giambatista Valli ile bir araya geliyor! Geçtiğimiz günlerde Cannes’da gerçekleşen Amfar galasında bu birlikteliğin en göz alıcı yansımalarına tanık olduk. Zira, Kendall Jenner ve Chiara Ferragni gibi isimler, bu iş birliğinin en başarılı parçalarını sundu. “Bu birliktelikten ötürü heyecan duyuyorum. H&M stil vizyonumu ve güzellik algımı daha geniş kitlelere ulaştırmak adına bana bir fırsat veriyor. Amacım güzelliğe olan sevgimi paylaşmak, herkesin ‘mutlu anlar’ının bir parçası olmak ve tüm dünyada sevgi hikayeleri yaratmak” diyor Valli.

Giambattista VallixH&M iş birliğinin sınırlı sayıda sunulacak ilk parçaları, dünya çapında 12 seçili H&M mağazasında ve hm.com’da 25 Mayıs’ta çıktı. Koleksiyonun tamamıysa, dünya çapında 7 Kasım 2019’da satışa sunulacak. Her sezon Paris Haute Couture Moda Haftası’nda, ilk hazırlık anından defileye kadar tanık olduğum, çoğu kez backstage alanında tasarımcısıyla sohbet etme şansı yakaladığım ve her sezon bir öncekinden daha büyüleyici olmayı başaran markanın tasarımlarının yanında her daim çok kibar ve profesyonel bir ekibe sahip olması, güçlü iletişimi de hayranlık sebeplerimden. Yüksek moda markalarına, demokratik şekilde çok daha fazla kişinin ulaşmasını sağlayan H&M aracılığıyla, siz de Giambatista Valli’nin o uçuş uçuş dünyasına tanık olun. 7 Kasım için beklemede kalın!

Maison Orient

Tiflis Moda Haftası deneyimimi daha önceki günlerde yazmıştım. O süreçte keşfedip sizinle paylaşmak istediğim bir oluşum söz konusuydu. Ben de sabırsızlanıyordum ve işte aktif olarak hayata geçen bu projeyi sizlerle paylaşma zamanı!

Ayşe Arel Külahçıoğlu, e-ticaret, satın alma ve merchandising konularında uzman bir isim. Kenzo’nun Paris merkez ofisinde e-ticaret bölümü yöneticiliği, Türkiye’de köklü gruplarda devam eden başarılı bir kariyer... Ayşe şu anda Dubai’de yaşıyor ve yıllarca edindiği deneyimi kendi projesi için kullanmaya karar veriyor. Bunun sonucunda ortaya Maison Orient isimli bir online moda platformu çıkıyor. Tiflis’te defileler arasında koşuştururken tanıştık Ayşe’yle. O da bu platform için yeni markalar keşfetmeye gelmişti. Zira bu platform, online alışveriş yapacağınız, aynı zamanda editoryal içeriklerin de yer alacağı, marka hikayelerinin ve stil önerilerinin sizi besleyeceği bir web site. Uzun emeklerin ardından geçtiğimiz günlerde açılan web site önümüzdeki haftalarda tam anlamıyla tüm bu hizmetleri sunmak üzere karşımızda olacak. Bu platformu diğerlerinden ayıran başlıca özellikse, markaların çıkış noktası... Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi, Uzak Doğu gibi son dönemde çok başarılı tasarımcıların çıkış yaptığı bölgelerden özenle seçilmiş tasarımlara ev sahipliği yapacak Maison Orient. Adını çok da bilmediğimiz fakat tasarımları gördüğümüzde gerçekten bizi büyüleyecek onlarca marka burada bizi karşılayacak. Her zaman beni heyecanlandıran bu yeni marka keşifleri için sabırsızlanıyorum. Siz de beklemede kalın!