JAPON GENLERE İTALYAN DOKUNUŞU

Gün geçmiyor ki, bizi heyecanlandıran ve hatta şaşırtan marka iş birlikleri söz konusu olmasın! İşte Japon markası Comme des Garçons ve Gucci yeni bir ortaklıkla karşımızda. Comme des Garçons’un minimal moda anlayışı, Gucci’nin çarpıcı stiliyle buluşuyor. Bir alışveriş çantasından yola çıkılarak tasarlanan parça, Gucci’nin dikey yeşil-kırmızı çizgilerle buluşuyor. Ayrıca plastik bir ‘kabukla kaplanan ve kahverengi kraft kağıdının kullanıldığı çanta, markanın binicilik ve zanaatkârlık genlerine de gönderme yapıyor. Çantanın dünya genelindeki satışı bugün başlıyor!

Global moda arenasında Türkler

Geçtiğimiz hafta ‘Style*ist’te onunla bir araya gelmiş, hikayesini dinlemiştim. Global ölçekte modellik konusunda çok başarılı olan Günce Gözütok’tan bahsediyorum. O hem eğitimine devam ediyor hem de modellik alanında çok önemli işlere imza atıyor. Daha önce Balenciaga macerasından bahsetmiştim. Ardından Dolce Gabbana şovuyla dikkat çekti ve kariyerindeki yükseliş hızla devam ediyor. Son olarak Cos markasının kampanya çekiminde karşımıza çıkıyor Günce. Markanın yalın stiline müthiş derecede ayak uyduruyor. Global anlamda bu denli ünlü ve başarılı bir markanın kampanyasında bir Türk modeli görüyor olmak gerçekten gurur verici. Bu projenin bir diğer onur verici yanı, fotoğrafların, benim de tüm işlerini çok beğendiğim Ümit Savacı tarafından çekilmiş olması... Tebrikler!

‘Pre-Fall 2019’dan Notlar

2-5 Aralık tarihlerinde New York’ta gerçekleşen ‘Pre-Fall 2019’ defile sunumları büyük heyecan yarattı. Öne çıkan iki marka, Alexander Wang ve Versace, gerçekten birçok detayıyla göz dolduran koleksiyonlar sundu. Versace, Gianni Versace’nin 72’inci doğum gününde New York’ta göz alıcı bir sunumla karşımızdaydı. İmza desenleri, detayları, geçmişe gönderme yapan saç ve makyajıyla marka, Gianni’ye güzel bir kutlama yaptı adeta. Benim favori detaylarım ise, toprak tonlarının hakimiyetindeki saten etekler, parlak deri ceketler ve elbette ki gold aksesuarlar oldu. İyi ki doğdun Gianni!

Sokağın lideri

Alexander Wang ise yine sokağın dinamiğini ele geçiriyor! Çok zengin detayların yer aldığı koleksiyonda deriler, camel paltolar, boxer şortlar karşımıza çıkıyor. İkonik tenis kazakları, rugby gömlekleri ve polo üstler asimetrik kesimlerle ve alışılmışın dışında materyallerle hayat buluyor. Uzun deri etekler, tüvit ceketler, sorbe renk detayları ve koleksiyonun geneline hakim olan ‘animal print’, favori detaylarım arasında yer aldı.