JEAN’İN EN COOL HALİ

Bugün hayatımızın tam da merkezinde olan jean, ilk girdiği dönemde de ihtiyaca hizmet etmiş, kullanışlılığı ve rahatlığıyla dönemine damga vurmuş, gerçekten ikonik bir değer kazanmıştır. 1800’lerden bu yana varlığını koruyan ve yeri asla başka bir şeyle değiştirilemeyen jean, önlenemez yükselişini koruyor. Yeni renkler, detaylar ve kalıplarla hem günlük koşturmamızın en önemli kurtarıcısı hem de stilimizin en önemli tamamlayıcısı... Elbette geçmişten günümüze gelen ikonik jean markaları hâlâ aynı çizgide varlıklarını koruyor. Fakat bu anlamda çok daha farklı, yenilikçi markalar da söz konusu. Ben her daim bu yenilikleri keşfetmekten keyif alan biri olarak jean konusunda yine uzun yıllardır varlığını sürdüren, sosyal medyayı çok doğru kullanan ve Türkiye’de de satışı olan yeni keşfimi paylaşmak istiyorum sizlerle: Joe’s Jeans... Kumaşları, kalıpları, detaylarıyla gerçekten son derece başarılı bir marka. Farklı seçenekler sunma konusunda cömert ve elbette konu konforsa cömertliği daha da sınırsız. Vakko gibi büyük konsept mağazalarda satışı söz konusu olan markayla biz de keyifli bir proje gerçekleştirdik. Projenin yansımaları ve markanın tasarımlarını keşfetmek için takipte kalın!

Oriental Fashion Show Paris

Tarihten bu yana farklı kültürleri bir arada barındırma konusunda sonsuz bir deniz olan İstanbul, eşsiz güzelliğiyle sanatın, müziğin ve modanın birçok alanında gerçek bir ilham kaynağı. Son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle tüm büyüleyici noktalarının da görsel olarak yansıdığı İstanbul’un yıldızı daha da parlıyor. Yine son dönemde özellikle Orta Doğu’nun ilgi odağı olan, birçok Orta Doğu markasına ilham olan, hatta çoğunun üretim ayağının yer aldığı şehir, büyük moda etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bölgenin tüm moda etkinlikleri için merkez olarak gördüğü Paris’in ardından İstanbul’a olan bu ilgi çok kıymetli. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve bu anlamda çok iyi bir örnek olan Oriental Fashion Show Paris, Raffles Hotel’le gerçekleştirdiği iş birliğiyle çok özel bir defile için modaseverlerle buluştu. Türk, Rus, Azeri, Faslı ve Lübnanlı tasarımcıların son koleksiyonlarını sundukları bu defilenin ülkemizde, İstanbul’da gerçekleşiyor olması oldukça önemli. Devamının geleceğini düşünüyor ve umuyorum.

Anlamlı İş birliği

Tisci ve Westwood bir araya geliyor! İkilinin imzasını taşıyacak olan koleksiyon, aralık ayında lanse edilecek. İngiliz mirasını devam ettirecek sınırlı sayıda parça ortaya koyacak olan bu iş birliğinin hayırsever bir tarafı da var. Tasarımcıların iş birliğinden ortaya çıkan koleksiyon, yağmur ormanları için çalışan yardım kuruluşu Cool Earth’ü destekleyecek. Vivienne Westwood’u her daim gerçek bir ilham kaynağı olarak gören ve geçtiğimiz mart ayında Burberry’nin kreatif direktörlüğü koltuğuna oturan Ricardo Tisci, marka bünyesinde Westwood gibi sanatsal ve aktivist yanı ağır basan bir isimle iş birliği yaparak markanın duruşunu çok iyi yansıtıyor.