KADİFEDEN KESESİ

Hem göze hem tene hitap eden özel bir kumaş o. Görkemli mekanları, geçmişi, tarihin tozlu raflarını hatırlatır ağırlığıyla. Özel bir geceye tüm gösterişi, ciddiyeti ve zarafetiyle damga vuran kadife, bu sezon altın çağını yaşıyor. Annelerimizin gardırobundan çıkıp günlük hayatın en kurtarıcı parçalarına hayat veriyor.

Her zaman çok sevdiğim ve şık bulduğum kadifeyi birbirinden farklı renklerde ve çok rahat parçalarda hayatıma sokalı birkaç hafta oldu. Üzerimden çıkarmıyorum diyebilirim. Eşofmanı hatırlatan bol bir pantolonla sofistike bir görünüm yakalamanız pek de kolay olmayacaktır. Ama kumaşı kadifeyse, hele de ışıl ışıl bir renge sahipse ve bir de doğru kombinlendiyseniz sonucu tahmin etmek zor olmamalı!

Pijama pantolonlar, İspanyol paçalar, salaş bluzlar, yelekler, fularlar, elbiseler, blazer ceketler… Mutlaka dolabınıza, vücudunuza en uygun olan parçayı ekleyin ve teninize bu eşsiz hissi yaşatın. Hem çok rahat hem de sıcacık günler sizi bekliyor. Renk konusunda tavsiyemse kesinlikle zümrüt yeşili!

YEŞİLLENİN

Zümrüt yeşili demişken; özel bir parantez açmamak olmaz. Yeşil benim için her zaman çok özel bir renk olmuştur. Doğanın, huzurun rengidir. Ve kendime en çok yakıştırdığım renklerin başındadır. Ne mutlu bana ki her sezon yerini daha da sağlamlaştırarak hayatımızda olmaya devam ediyor.

Yılbaşı yaklaşırken kıyafet arayışınız için yeşil rengi bir kenara atmayın! Teninize uygun bir yeşil tonuyla göz kamaştırmak garanti. Yılbaşı gecesinin başrolündeki kırmızı ve bordo tonları yerini yeşile bırakıyor ve bu kez yardımcı rolde karşımıza çıkıyor. Yeşilin en iyi partneri koyu kırmızı tonları aksesuarlarınızda ve makyajınızda hayat buluyor.

İster payet, ister kadife, ister saten… Kendinize en uygun dokuyu seçin, ölümsüzlüğün simgesi zümrüt yeşili ile geceye, yeni yıla damga vurun!



GÜZELLİĞİN YENİ SİLAHI

Güzelliğin ilk adımı hem içten hem dıştan temizlik! Doğru beslenme, spor ve cilt temizliği ışıl ışıl bir cildin olmazsa olmazlarından. Siyah noktalar, sivilceler (eğer hormonal bir rahatsızlığınız yoksa) yanlış beslenme, uykusuzluk sonucunda ve cildiniz doğru temizlenmediğinde ortaya çıkar.



Ne kadar dikkat de etsek koşturmalı iş hayatında makyaj temizliğini hakkını vererek yapamıyoruz. En iyi temizleme jelini de kullansak yüzeysel bir cilt yıkama istediğimiz sonucu vermeyecektir. Cilt temizleme cihazları tam da bu noktada devreye giriyor. Aynı anda başka bir işinizi yaparken dahi zamandan tasarruf ederek derinlemesine temizlik yapmak mümkün.

Tertemiz bir cildin üstüne cildinize uygun ürünü kullanarak ‘kadife’ gibi bir cilde sahip olabilirsiniz!







Zamana meydan okuyun





Her yaşın ayrı güzelliği var desek de, yüzümüzdeki çizgilerin bir hikayesi olduğuna inansak, bu çizgilerin gülüşümüzün, mimiklerimizin mimarı olduğunu bilsek de zamana meydan okumaktan vazgeçmiyoruz. Çizgilerimize, özellikle de göz çevremize hükmetmek ilk hedefimiz!