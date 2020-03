KARŞI KONULAMAZ ÇEKİM NOKTASI: MARAKEŞ

Geçtiğimiz hafta Marakeş seyahatimin yansımalarını sizinle paylaşmıştım. O kadar çok soru aldım ve o kadar çok ilgi olduğunu gördüm ki, sosyal medyanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladım. Zira, şehrin sosyal medyaya yansıyan göz alıcı mekanları, gerçek bir çekim etkisi yaratıyor. Tam da bu sebeple, rotayı keşfetmek isteyenler için THY’nin direkt uçuşu başladı. Çok daha yakın olacağız bundan böyle bu gizemli dünyaya...

Dior’un Masalı

Hafta başında başka bir etkinlikle bu yakınlık, moda dünyasına da tesir etti. Dior Cruise 2020 Koleksiyonu, her zamanki takvimin ve mekanın dışında, Marakeş’te gerçekleşti. Diğer büyük moda evleri mayıs ayının ilk haftasında ‘Cruise’ koleksiyonlarını sunacak. Dior, ilk adımı atıyor; Lupita Nyong’o ve Shailene Woodley gibi isimlerin katılımıyla El Badi Palace’ın görkemli atmosferinde bir defile gerçekleştiriyor. Bandanalar, egzotik aksesuarlarla dikkat çeken koleksiyonun renk ve desenleri ön plandaydı. Bu defile için Fildişi Sahili’nden Uniwax ile bir iş birliği söz konusuydu ve bu kapsamda markanın ikonik desenlerine yeniden hayat verildi. Marakeş’in renkleri ve tonları koleksiyonun geneline hakimdi. Tüm desenler ve dokular yine buradan ilham alıyordu. Marka Yves Saint Laurent için çok önemli olan ve onun ‘İkinci evim’ olarak nitelendirdiği şehirde gerçekleştirdiği bu defile için markaya büyük katkı sağlamış, eski kreatif direktörlerinden Yves’e de bir saygı duruşunda bulunuyor adeta.



MERCEDES BENZ TİFLİS MODA

HAFTASI

Siz bu yazıyı okurken ben bu kez Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te olacağım. Evet, tahmin ettiğiniz gibi moda haftası için... Geçtiğimiz sezon sadece bir gün katılım sağlayabildiğim etkinliğe, bu kez full-time yer almak üzere gidiyorum. Mercedes Benz’in ana sponsorluğunda gerçekleşecek moda haftası, son birkaç sezondur global anlamda örnek olacak kadar başarılı. Global anlamda ses getiren bu etkinlik için davet edilen sokak stili fotoğrafçıları, moda editörleri ve basın mensupları çok doğru seçiliyor her daim. Elbette organizasyonun başarısında Tiflis’ten çıkan ve şu anda dünya sahnesinde olan marka ve tasarımcıların etkisi de yadsınamaz. Zira bu başarı Tiflis’e karşı ilgi çekici bir algı oluşturuyor.

Son dönemin en çok ilgi gören markaları Vetements ve Balenciaga’nın kreatif direktörü Gürcü, Demna Gvasalia’nın başarısı, yarattığı sokak stiliyle, moda dünyasının farklılık arayan gözleri buraya yöneldi. Gerçekten de çok başarılı, çok farklı ve cool Gürcü markalar her geçen gün artıyor. Materiel bunların başında geliyor. Her sezon Paris’te koleksiyonlarını satın almacılarla buluşturan, halihazırda birçok farklı noktada satılan, gerçekten hem minimal hem de aynı anda çok gösterişli bir marka... Geçtiğimiz sezon televizyon programım için yaptığım röportaj sırasında keşfettiğim bu markanın yeni koleksiyonunu görmek için sabırsızlanıyorum. Yine Lako Bukia markası özellikle güçlü aksesuarlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Sofia Tchkonia kreatif direktörlüğündeki bu serüvene tanık olmak ve

2-6 Mayıs tarihleri arasında birbirinden yetenekli tasarımcıların koleksiyonlarını keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Tüm detaylar için beklemede kalın!