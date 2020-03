Her defilesi ayrı bir hikaye, ayrı bir senaryo… Moda dünyasının merakla, heyecanla beklediği şovlara imza atan ve en çok konuşulan moda evi olmayı başaran Chanel, bu kez de farklı bir konseptle karşımızdaydı. Konuklara gönderilen davetiyelerden, defile alanına konumlandırılan gişelere, modellerin kullandığı valizlere kadar Grand Palais’da gerçek bir havaalanı kuruldu. Yaratıcılıkta sınır tanımayan Karl, bizi bu yaz rahat bir şıklığa doğru yolculuğa çıkarıyor. Gözünü maviliklere diken tasarımcı yeni sezonda Chanel’in klasik kesimlerini, tüvit ceketlerini sportif, rock-chic aksesuarlarla metalik dokunuşlarla harmanlıyor ve yarattığı galaktik etkiyle bizi başka bir gezegene davet ediyor adeta. Kalkış için hazır mısınız?

Sokak stili

Moda haftalarının dikkat çeken detaylarından biri de sokak modası tabii ki. New York, Londra, Milano, Paris moda haftaları bu yıl yine birbirinden şık, dikkat çekici stillere sahne oldu. Milano’da bizzat tanık olduğum kadarıyla, sokak stili fotoğrafçılarının kadrajına girmek için gereken detaylar var.

Daha önce yazar arkadaşım Bihter Ayyıldız’ın da değindiği üzere; özensiz bir saç ve dikkat çekici güneş gözlükleri olmazsa olmaz detaylardan. Doğal ve özensiz bir makyaj tercih edin. Kıyafetinize uygun, büyük aksesuarlarla dikkatleri üzerinize çekin. Ceketinizi giymeyin, omzunuza atın. Şık bir elbise dahi giyseniz ayağınıza spor ayakkabı giyin.

Sıradan olan kombininizi güçlü ve dikkat çekici bir parçayla öne çıkarın. Ne kadar soğuk olursa olsun ten rengi külotlu çorap giymeyin. Onun yerine farklı renkteki kısa veya diz üstü çoraplarla ısınmayı deneyin. Yaratıcı detayları günlük hayatınızda da cool görünmek, stilinizin sınırlarını belirlemek üzere benimseyin.

‘Intimissimi On Ice’

Dünyaca ünlü isimleri marka yüzü yapma ve yeni yüzler keşfetme konusunda oldukça başarılı olan iç giyim markası, doğum yeri Verona’da her yıl görkemli şovlar düzenliyor. Geçen cuma akşamı Verona’nın simgelerinden biri olan Arena’da düzenlenen Intimissimi On Ice 2015’e ben de davetliydim. Sanatın ve aşkın şehri Verona’da müthiş bir buz pateni şovu izledik. Her saniyesi büyüleyici olan şovun kostümleri ünlü tasarımcı ve stylist Patricia Field’e aitti.

‘Sex and The City’ serilerinin yıldızı Carrie Bradshaw’un stilinin yaratıcısı Field, kostümün önemini bir kez daha vurguladı. Birbirinden estetik ve yetenekli dansçılar, ışık oyunları ve büyüleyici atmosfer Field’in dokunuşuyla ortaya çıkan kostümlerle birleşerek harika bir sonuca varıyor. Gecenin bir diğer önemli kısmı tabi ki kırmızı halıydı. Dünyanın birçok farklı yerinden modeller, oyuncular, bloggerlar, editörler Intimissimi ürünlerle kombinledikleri kıyafetleriyle kırmızı halıya damga vurdu.

Geçen yıl Pharrel Williams’ın performans sergilediği şovda bu yıl Ellie Goulding özel konuk olarak yer aldı. Sergilediği performansla da buz pistinin soğuğuna inat sıcak dakikalar yaşattı. Modayla sanatın bu denli iç içe olduğu daha nice projeler görmek umuduyla…