KENT HİKAYELERİ

Prada’nın sanata, tasarıma, sinema ve müzik gibi birçok dinamiğe verdiği önemle, bunları en doğru şekilde harmanlaması, beni hep çok etkilemiştir. Yine özel bir projeyle karşımızda olan marka, üç fotoğrafçı ve üç şehirle, genç şehirli kültürünü keşfetmek için yola çıkıyor. Cloudbust Landing projesi kapsamında Şangay, Fukuoka ve Londra duraklarında, ikonik Prada Cloudbust modelini yansıtan tasarımlar, Shuwei Liu, Kenta Nakamura ve Clara Nebelling imzası taşıyor.

Prada, fotoğrafçıları seçerken, marka kimliğini ve bakış açısını en iyi yansıtacak sanatçılar olmasına özen gösteriyor elbette ki... Her birine farklı tema ve şehir verilerek, ikonik Cloudbust sneakerların ruhunu yansıtmaları isteniyor. Şangay için The Open City, Fukuoka için The Intimate City, Londra içinse The City After Hours temaları belirleniyor. The Open City’nin öyküsünü anlatmak için Liu, Şanghay’da bir yeraltı yaklaşımı benimsiyor. Pop renkleri ve sıra dışı tasarımıyla Cloudbust sneaker, şehir konutlarına bir varlık gibi görülen gerçek ve dinamik enstantanelerin kahramanları olarak öne çıkıyor.

The Intimate City, Nakamura’nın kentsel alanlarda bir grup genci fotoğrafladığı Fukuoka’da geçiyor. Cloudbust sneakers, neon renkleriyle grubun ayrılmaz bir parçası olarak sahneye çıkarak, büyük şehirde bireyselliği temsil ediyor. The City After Hours’un odak noktası, Londra... Nebeling, yeraltı ruhu, parklar, gece pazarları, kulüpleri ve çatılarıyla geceleri şehri keşfeden bir grup arkadaşı takip ediyor. Kendine özgü tasarımı ve canlı floresan renkleriyle Cloudbust sneaker, renkli şehir ışıkları gibi karanlık manzaralara karşı meydan okuyor.

Reformation X By Far

Her fırsatta önemini dile getirdiğimiz sürdürülebilir moda, gün geçtikçe markalar tarafından artan bir önemle benimseniyor. Bu alanda atılan her adım, yapılan her proje ve iş birliği çok değerli. İşte son dönemde tasarımlarıyla öne çıkan Bulgar marka By Far ve Amerikan Reformation, bir araya gelerek, sürdürülebilir bir kapsül ayakkabı koleksiyonu hazırladı. Her adımda sürdürülebilirliği anlatacak olan bu tip iş birliklerinin artmasını umut ediyorum.

Tiflis için geri sayım

Son dönemde yükselişte olan, hem tasarımcılar hem organizasyon hem de sokak modasıyla dikkat çeken bir moda haftası Mercedes Benz Tbilisi Fashion Week... Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleşen moda haftası, bu sezon 1-5 Kasım tarihleri arasında, birbirinden yetenekli tasarımcıları, basın mensuplarını ve satın almacıları ağırlıyor. Hatta siz bu yazıyı okurken, ben Tiflis’e uçmuş olacağım ve gerçekten çok heyecanlandığım bu organizasyon bünyesinde yer alan tasarımcıları keşfedeceğim. Katıldığım son dönem global moda haftalarında üzerimde hep onun tasarımları var. Sudi Etuz’la ayrılmaz ikili gibiyiz. Şansım Adalı, ‘Mercedes Benz Sunar’ sloganıyla Tiflis’te Sudi Etuz markasının tasarımlarını sergileyecek.