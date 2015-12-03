2016 için geri sayımın başladığı şu günlerde tüm mağazalar, mekanlar, sokaklar ışıl ışıl. Bizim kendi ışıltımız içinse yeşil rengin bu sezon, o gecede başrolde olacağını, kırmızı tonlarınınsa dudaklarımıza bir buse konduracağını daha önce yazmıştım.

Yılbaşı gecesinde ışıldamamız ve sezonun geri kalanında bolca kullanmamız için doğru kırmızı ruju seçmenizin zamanı geldi. Ama size bu konuda bir marka adı verip tavsiyede bulunamayacağım. Çünkü herkesin ten ve dudak rengine, hatta saçına göre kullanması gereken kırmızı tonu farklılık arz ediyor. Fakat daha çok yaz akşamlarına yakışan, nar çiçeği tonlarına kaçan, sıcak kırmızılar yerine, kışa uyan soğuk tonları tercih etmek gerektiğini söyleyebilirim. Tabii ki makyajınızın geri kalanı da aynı şekilde soğuk tonlarda yapılmış olmalı ve göz makyajınız geri planda kalmalı.

İyi, güzel söylüyorum da ben henüz kendim için en doğru olan kırmızı ruju bulamadım. Bir dönem günlük hayatımda dahi koyu renk ruj çok fazla kullanıyordum. Fakat şimdi o dönemin fotoğraflarına baktığımda, yanlış seçimler yapmış olduğumu görüyorum. Ne turuncu tonlarına ne de bordoya kaçan gerçek bir kırmızı! İşte aradığım bu!

Sizin de aradığınız aynıysa ve bu zamana kadar en doğrusunu bulamadıysanız endişelenmeyin. İster ev ödevi, ister grup çalışması! Kendi arayışınızı ve sonuçlarını önümüzdeki haftaya kadar benimle paylaşın ya da yazın, profesyonel bir makyaj artistinin danışmanlığında favori kırmızımızı birlikte arayalım. Ve sonuçları önümüzdeki perşembe buradan paylaşıyor olalım… Haydi, ne duruyorsunuz?

HEDİYE MESELESİ

Diğer önemli konu tabii ki hediyeler... O gece sevdiklerimizi mutlu etmek en önemli görev. Peki nasıl? Bu hediyelerle görev tamam!

İç çamaşırı, biz kadınlar için her zaman özel bir yere sahip. Milano’da eğitim alan Türk tasarımcı Seda Oturan’ın başarısıyla İtalya’da da ünlü olan 25thHourLingerie kadınlara fazladan bir saat hediye ediyor. Özel bir hediye arıyorsanız, markayı mercek altına alın derim!

Bir diğer vazgeçilmezimiz aksesuarlar. Mesaj içerikli bileklikler arasından benim favorim Meral Saatçi tasarımları. Sizi anlatan bir şeyi ya da mottonuzu taşıdığınızı düşünün...

Her baktığınızda size pozitif mesajlar veren hem de sade tasarımıyla her kıyafetinize ayak uyduran gümüş plakalar konuşuyor! Ben ‘Sev’ ve ‘Her şey aşktan’ yazan bilekliklerimi yıllardır çıkarmıyorum. Siz de mottonuzu anlatan bir bileklikle kendinizi ya da vermek istediğiniz mesajı anlatan bir modelle sevdiklerinizi şımartın…

İSTANBUL FASHION FILM FEST 2015