Kırmızı halının altınları

Amerika’nın en iyi dizi ve filmlerinin ödüllendirildiği ‘Golden Globes’un 77’ncisi gerçekleşti. Oscar’ların habercisi olarak bilinen ‘Golden Globes Ödülleri’nde elbette ödül alanlar kadar kırmızı halı da konuşuldu.

Kırmızı halıda sadece kıyafete değil genel tavra, duruşa odaklanan biri olarak Zoe Kravitz’in duruşuna hep hayran kalmışımdır. Tüm özel gecelerde, davetlerde farklı olmayı, enerjisi ve güzelliğiyle başarıyor. Yine saçı, makyajı, desene desen uyguladığı etkiyle göz kamaştırdı. Elbette yine tercihi Saint Laurent’den yana!

Her daim genel tavrıyla kendine hayran bırakan bir diğer isim Cate Blanchett, kırmızı halının en iddialı isimlerinden biri olmayı yine başarıyor. Mary Katranzou elbisesi, saçı, makyajıyla gerçekten etkileyici bir sonuç çıkarıyor. Naomi Watts da Armani kıyafetiyle klasını konuşturuyor. Lucy Boynton yine makyajıyla fark yaratıyor. Bebeksi güzelliğini özel makyajlarla ortaya koymada iddialı olan Boynton, yine başarılı bir sonuç çıkarıyor. Bu tip ödül törenleri elbette oyunculuk ve sinema adına çok anlamlı. Yine yansıttığı görsellikle hem moda markalarının hem de ünlü isimlerin stillerini ortaya koydukları etkinliklerden. Bu yüzden ilham veriyor hatta kırmızı halı etkinliğin daha çok konuşulmasında itici güç oluyor. Fakat elbette asıl olay tüm bu ilgiyi kullanarak verilen sosyal mesajlarda, yapılan konuşmalarda. Michelle Williams rengini ve detayını onun tenine, saçına çok yakıştırdığım Louis Vuitton elbisesinden çok yaptığı konuşmayla geceye damga vurdu. Tüm dünyanın aynı anda izlediği böyle bir platformda kadın gücünü vurgulaması, kadının seçme hakkının önemine değinmesi çok anlamlı. Oyunculuk ve ödül konusuna dönecek olursak, gecede beni en mutlu eden sonuçların başında ‘En İyi Erkek Oyuncu Drama Filmi’ kategorisinde ‘Joker’ filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix’in aldığı ödül geliyor. Brad Pitt ise ‘Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü alırken Jennifer Aniston’ın bakışı ve aralarındaki hissedilen enerji, geceye dair içimi ısıtan detaylardan.

Modada erkek rüzgarı

Ocak ayı sonunda gerçekleşecek ‘Paris Haute Couture Moda Haftası’ ve ‘Kopenhag Moda Haftası’ öncesinde erkek moda haftaları tüm hızıyla devam ediyor. ‘Londra Erkek Moda Haftası’ kapsamında ortaya çıkan erkek stilleri, hem podyumda hem de sokakta ilham verici cinsten... Pronounce’ın sunduğu koleksiyon ise göz kamaştırıcıydı. Defilenin styling’i Türk stylist Doğukan Nesanir’e aitti. Doğukan’ı takibe alın çok başarılı işler ortaya koyan bir stylist. Gözler şimdi ise Floransa’da, Pitti Uomo’da. Birçok marka, etkinlik ve defile, sunumlarıyla erkek stiline dair detaylar sunuyor. Son birkaç sezondur yerinde takip ettiğim erkek giyim fuarını, bu sezon sosyal medya üzerinden takipteyim. Resmi Instagram hesapları ve web sitelerinde tüm detayları ayrıntılı şekilde paylaşıyorlar. En heyecanla beklediğim şeylerin başında tabii ki Floransa’dan ortaya çıkacak erkek sokak stilleri geliyor! Erkek stili size de bana olduğu gibi ilham veriyorsa takipte kalın!