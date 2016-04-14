Kalın paltoları attıktan sonra gözdelerimiz arasına giren, ilkbahar’ın hit parçalarından biri: Bomber ceketler. Son iki sezondur hayatımızdaki yerini iyice sağlamlaştıran bomberlar bu sezon da oldukça trend. Hem spor kombinlerinize, hem şık bir elbiseye ayak uydurabilen, parlak kumaşları, farklı işlemeleri ve renkleriyle günlük hayatımızın kurtarıcı parçalarından biri o. Bu sezon bu ceketlerde karşımıza çıkan bir işlevsellik daha söz konusu! Birçok marka her iki yüzünün de kullanımının mümkün olduğu Bomber modellerle karşımıza çıkıyor. Bu da bizi tek ceket alarak iki ayrı ceket sahibi yapıyor. Hızlı tüketimin iliklerimize kadar işlediği günümüzde, moda markaları fonksiyonelliğe yönelik bu tip uygulamalarla alışverişi, tüketimi daha anlamlı kılmaya çalışıyor.

Sadece sana özel!

Tüketimi bizler için daha özel kılan bir diğer uygulama da ‘kişiye özel’lik. Kendinize aldığınız bir ayakkabının, bir jean pantolonun başka birinin üzerinde karşınıza çıkması çok olası bir durum. Bu bazı zamanlarda heves kırıcı olabiliyor. Ama aynı zamanda o markadan veya o ayakkabıdan vazgeçmek istemiyorsunuz! İşte o sırada devreye ‘customisation’ ‘kişiye özel’ uygulamalar giriyor. Spor ayakkabı deyince akla ilk gelen markalardan biri o: Nike. Hepimizin gardırobunda birbirine benzeyen bir modelin olma ihtimali çok yüksektir. Bu durum sizi rahatsız ediyorsa ve ayakkabınızın sadece size özel olmasını istiyorsanız bu artık mümkün. Hem Nike giyip hem de isim, doğum tarihi, sevgilinizin adı, şanslı sayınız gibi size özel detayları ayakkabınızda taşıyarak fark yaratabilirsiniz. Bu özel uygulama sevdiklerinize özel bir hediye vermek isterseniz de çok anlamlı olacaktır.

Bu tip bir uygulama da Beymen’den... Her seferinde o hayalinizdeki jeani almak isteyip yine gardırobunuzda olanlardan pek bir farklısını bulamadıysanız belki bu uygulamayla bu kez başarabilirsiniz. 23 Nisan’da İzmir Mavi Bahçe, 30 Nisan’da İstinye Park Beymen’de olacak Tolga Turan, önce bedenimizin reçetesini çıkarıyor, size özel olmasını istediğiniz tüm detayları not ediyor ve hayalinizdeki jeane ulaşma imkanı sunuyor. Markaların kendinizi özel hissetmenizi sağlayan bu uygulamaları artarak devam etmeli...

Enzantrik tasarımcı: Burçe Bekrek

Fonksiyonellikten bahsetmişken onun adını geçirmemek olmaz. Burçe Bekrek fonksiyonelliğe en çok önem veren tasarımcılardan... Onun tasarımlarını birçok farklı şekilde giymek mümkün. Deri bir ceket bir anda yelek olabilir, bir palto beş farklı şekilde giyilebilir. Günlük koşturma içinde ve bu hızlı tüketim dünyasında kadının en çok ihtiyacı olan şeyin bu olduğunu çoktan keşfeden başarılı tasarımcı son dönemde yin Enzantrik bir işbirliğiyle karşımızda. Ünlü mobilya ve dekorasyon markası Enza Home, farklı disiplinlerden gelen dokuz isimle bir araya gelerek yaratıcı bir projeye imza attı. Bu birbirinden yetenekli ve yaratıcı isimlerin dekorasyon tavsiyeleriyle oluşturulan EnzaBook’ta yer alan isimlerden biri de Burçe Bekrek! Kıyafette dahi fonksiyonelliği ilk sıralara koyan tasarımcının dekorasyon önerilerini varın siz düşünün! Bu kıymetli kaynak Enza Home mağazalarında... Evini dekore etme aşamasında olanlara bulunmaz nimet!

Haftanın moda kitabı: IT - Alexa Chung