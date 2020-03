Mevsim yaz olunca tabii ki biz kadınların en önemli konusu plaj şıklığı. Askıda görüp renklerine, modellerine hayran olduğumuz cıvıl cıvıl bikini ve mayolar gerçekten iç açıcı. Fakat alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken başlıca konu vücuda uygunluk. Hele de, plaj alışverişindeysek...

En kusursuz görüntü için anahtar parçayı seçmek şart. Böyle diyorum çünkü hiçbirimizin vücudu kusursuz değil. Zayıf olmak, harika bir vücuda sahip olmak demek değil. Önemli olan vücudunuzun doğru yerlerini öne çıkarmak.

Göğsü küçük olanlar, orantılı bir görünüm yakalamak için fırfırlı ve püsküllü bikini üstlerini tercih etmeli. Omuzları kalçalarına göre geniş olan atletik yapılı vücutlar için en uygun model yüksek belli bikiniler. Büyük göğüslüler için anahtar parçaysa göğüsleri doğru şekilde toparlayacak bir form ve kalın askılar. Armut vücutlar bikini altını düz renk, üstünü renk ve desenli seçerek dikkati doğru yönlendirebilirler. Üçgen bikini üstleri de omuzları öne çıkarmak konusunda son derece başarılı.

Farklı kesim ve detaydaki mayokinilerse en çok kum saati vücut tipi için uygun olacaktır. Benim en zamansız ve kusursuz bulduğumun ne olduğunu soracak olursanız siyah renkte V yakalı tek parça mayolar ve yine siyah yüksek bel bikiniler diyebilirim.

Çok kararsızsanız siyahı alın ve çıkın!

Görsel ve sanatsal şölen: Fauv Studio

Plaj aslında kadının kendini ifade etmek için kıyafetlerin arkasına saklanamadığı en şeffaf yer. İşte bu yüzden vücuda en uygun olan parçaları seçip kendinizi iyi hissetmeniz gerektiğini dile getiriyoruz her fırsatta. Renk, kesim tamam da sizi doğru anlatan markayı keşfettiniz mi? Son dönemde birçok mayo markasının çıkma sebebi işte bu arayış. Sadece iyi görünmek değil dert. Aynı zamanda iyi hissetmek ve kendini doğru ifade etmek.

Pahalı, kaliteli, taşlı ve pullu mayo arayışı tamamlandı. Artık hazır giyim markaları dahi uygun fiyatlara bu tarz parçalar tasarlıyor. Hem tasarım olan hem bir mesajı olan hem de daha yalın parçalar arıyorum diye dert yananların arayışı sürüyordu. Artık o da tamamlandı diyebiliriz. Çünkü Fauv Studio hayatımıza girdi.

Slim Aarons’ın baktıkça iç açan ve orada olma isteği uyandıran fotoğraflarından ilhamla yola çıkan; çizimlerindeyse Joan Miro Ferra ve Henri Mattise’nin modern sanat anlayışından ilham alan Gözde Tekin, gerçekten çok yalın ve çok farklı bir marka ortaya çıkarmış. Mutlaka göz atın!

MÜJDE!!!

Daha önceki yazılarımda kullandığım parfüm markasından bahsetmiştim: Byredo. Marka kurucusu Ben Gorham’ın Hint ve Kanada kökleriyle, markanın doğum yeri İsveç’in coolluğu ve markalaşma konusundaki başarısı birleşince, ortaya her detayıyla son derece minimal bir parfüm markası çıkıyor. Baş döndürücü kokuları yanında,

iş birlikleriyle de adından söz ettiren marka artık Türkiye’de.



Beymen Zorlu Center mağazasında yer alan standda büyüleyici koku, duş jeli ve sabun gibi parçalar yer alıyor. Markanın en beğendiğim ürünlerinden biri de saç parfümleri. Benim gibi koku hastaları için bulunmaz nimet. Favori parfümüm mü? Gypsy Water ve 1996. Mis kokulu günlere…



Haftanın Moda Kitabı:

SlIm Aarons, Once Upon A Time, 2003