LONDRA’NIN PRENSLERİ

Hüseyin Cağlayan, Bora Aksu, Erdem Moralıoğlu! Londra Moda Haftası’nın gerçek prensleri onlar. Çağlayan, Central St. Martins College of Art’tan mezun oluyor. İki kez ‘Yılın İngiliz Tasarımcısı’ ödülüne layık görülüyor. İngiltere, tasarımcıya Britanya İmparatorluğu Nişanı vererek ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Sanat ve tasarımı ayırt etmeyen, yaratıcılığıyla her zaman bizlere ilham veren Çağlayan, Sonbahar/Kış 2017/18 Koleksiyonu’yla yine çok etkileyici bir defile sunumu gerçekleştirdi.

Sonsuz bir yalınlık, çok güçlü silüetler, müthiş işçilik; protesto niteliğinde bir kutlamayla modellerin ceketlerinden çıkan konfetilerle taçlanıyor. Her daim ilginç detaylarla şaşırtmayı seven tasarımcı, bir kez daha sadece göze değil, zihnimize de hitap ediyor ve düşünmeye davet ediyor. Çağlayan bu düşünce, belirsizlik ve zıtlıkla kendi gözünden hayatı özetliyor.

Güç ve cesaret bir arada

Bora Aksu, yüksek dereceyle Central St. Martins’den mezun oluyor ve aynı yıl ilk defilesi Londra Moda Haftası kapsamında sergileniyor. Dört kez ‘Yeni Kuşak Moda Tasarımcısı’ ödülüne layık görülüyor. Tasarımcı, Sophia Dullep Singh’ten ilhamla hazırladığı mavi ve pembenin hakim olduğu uçuş uçuş bir koleksiyonla karşımızdaydı.

Romantik kadınıyla ünlü Bora Aksu’nun o uçuş uçuş koleksiyonunu daha güçlü ve cesur kılan detaylar tasarımlara hakimdi. Güç ve cesaretten bahsediyorum çünkü, 20’nci yüzyıl başlarında kadınların oy verme hakkını kazanma hareketinin öncülerinden Singh’le o dönemde bu harekete destek veren kadınların giyimleri ve sembolik detaylarından ilhamla ortaya çıkmış koleksiyon. Ayrıca yakalarda ve kollarda yer alan, el nakışıyla hazırlanmış yazılar da dönemin asi ve özgür ruhunu bugüne taşıyor; biz kadınlara güç veriyor adeta. Hep özgür, güçlü ama pembe ve mavi romantikliğinde bir dünya umuyor Aksu, biz kadınlara…

10’uncu yılını kutluyor

Erdem Moralıoğlu, Royal College of Art’tan mezun oluyor. İlk kapsül koleksiyonundaki başarısıyla, 100 bin sterlin değerindeki ‘British Fashion Fringe’ ödülünü kazanıyor ve kariyeri boyunca daha birçok ödülün sahibi oluyor. Moralıoğlu, bu yıl markasının 10’uncu yılını kutluyor!

Londra Moda Haftası’nın en başarılı isimlerinden olan Moralıoğlu, hep bir kurgusal anlatımı olan tasarımlarına kıyasla bu sezon, daha bireysel detayları barındıran bir koleksiyonla karşımızda. Güçlü ve gösterişli kumaşlarda hissettiğimiz Osmanlı ihtişamı, çarıklar, dedesinin askeri madalyasından esinlendiği şerit detaylarıyla, İngiliz ve Türk köklerini harmanlıyor ve kadınlığı kutluyor.