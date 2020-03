MANU ATELIER’IN YENİ ‘ADIM’I

Gün geçmiyor ki Manu Atelier, yepyeni bir haberle karşımıza çıkmasın! Geçtiğimiz hafta markanın son dönemde yaptığı organizasyonlara, ülkemizin tanıtımı için de çok faydalı olan adımlar attığına değinmiştim. Şimdiyse marka, yeni bir haberle karşımızda... Bu haberin sinyallerini aylar önce TV programım için yaptığımız röportaj sırasında tasarımcılardan almıştım ama çok da detaylı bilgi vermemişlerdi. Tek söyledikleri, markalarına çanta dışında yeni bir ürün gamı ekliyor olacaklarıydı. Heyecanlı süren bekleyişin ardından, birkaç gün önce aldığım bir e-posta heyecanımı daha da katladı. The Business of Fashion’dan gelen maille, markanın ayakkabı tasarımına giriş yaptığını resmi olarak öğrenmiş oldum. Minimal çizgisi, geometrik detayları ve pastel tonlarıyla gönülleri fetheden Manu çantalarını, bakalım nasıl ayakkabılar tamamlayacak? Ekim ayında Paris Moda Haftası kapsamında sunacakları bu yeni koleksiyonu, merak ve heyecanla bekliyoruz.

Bu kızlara dikkat!

Öykü Baştaş’ın global moda dünyasında açtığı modellik yolunu, Günce Gözütok takip ederek, bizi gururlandırdı. Öykü’nün yükselişi hızla devam ediyor ve hayatı uçaklarda, havaalanlarında geçiyor. Defileler dışında sürekli kampanya ve lookbook çekimleri, video projeleri için aranan modeller arasında yer alıyor ve adını global moda dünyasına daha kalın harflerle yazdırıyor. Günce, son dönemin en başarılı ve öne çıkan markalarından Balenciaga ile bu dünyaya adım attı. Markanın defilesinde yürüyerek büyük bir başarı yakalayan Günce’nin, yeni adımlarının da parlayacağından eminim. Moda dünyasına üst noktalardan giriş yapan bir diğer Türk modeli daha önce sizinle paylaşmıştım: Elif Gönen... Vetements defilesinde yürüyen 19 yaşındaki model, Central Saint Martins’de, moda iletişimi okuyor. Vetements’in çizdiği moda yolu, şimdi de Gucci ile devam ediyor. Gucci’nin hazırladığı özel bir kısa filmde başrolde yer alan Elif’in adını, daha çok duyacağız.

Sürdürülebilirliğin gurur veren temsilcisi

Adını çokça anmamız gereken biri, Burak Çakmak. Business of Fashion’ın her yıl açıkladığı global ölçekte, ‘Moda Dünyasının En Önemli 500 İsmi’ listesinde yer alan altı Türk’ten biri. Cem Boyner, Ümit Benan, Mert Alaş, Erdem Moralıoğlu ve Demet Mutlu’nun bulunduğu listeye, belki de adını henüz çok duymadığımız Çakmak, eğitimci yönüyle giriş yapmış. Parsons School of Design’ın moda bölümlerinin dekanı olarak, sektöre değerli isimler kazandırmak konusunda önemli okullardan birini temsil ediyor. ODTÜ’de lisansını tamamladıktan sonra, yurt dışında MBA yapan Çakmak, Cambridge Üniversitesi’nde de eğitim alıyor ve Gap’te çalışarak moda dünyasına giriş yapıyor. Ardından sürdürülebilirlik direktörü olarak ( Gucci, Stella McCartney, Bottega Veneta’nın dahil olduğu) Kering Group’ta çalışıyor, başka markalara da bu alanda hizmet veriyor. Hem bir Türk olarak gösterdiği başarı hem de sürdürülebilirlik alanında sahip olduğu deneyim, gerçekten büyük sevinç! Ayrıca Parsons School of Design’ın da sürdürülebilirliğe verdiği önemi ve sahip olduğu vizyonu da ortaya koyuyor, Çakmak’la olan birliktelik. Bu alanda eğitim almak isteyen biri olarak, Çakmak’ı radarıma alıyorum!