MARKA İŞ BİRLİKLERİNİN GÜCÜ

Her daim başarılarıyla adından söz ettiren, global ölçekte tanınan bir çanta markası o... Evet, Mehry Mu’dan bahsediyorum. Yurt dışında birçok önemli noktada satılıyor, ünlü isimler tarafından kullanılıyor ve yaptığı iş birlikleriyle de adından söz ettiriyor. Her parçasıyla heyecan veren bir koleksiyonla sezonu açan marka, birkaç sezondur iş birliğini sürdürdüğü Divarese X Mehry Mu koleksiyonuyla da sezona renkli, eğlenceli bir giriş yapmıştı. İtalyan genleri olan Divarese ile Capri’ye gönderme yapan bir koleksiyonla hepimizi ada enerjisiyle sarmalamıştı. Hatta ben de önce Como’da ardından Milano’da bu koleksiyon özelinde dijital projeler gerçekleştirdim. Çanta, ayakkabı ve çeşitli aksesuarların yer aldığı koleksiyon son dönemde hem her iki markanın dilini hem de konsepti doğru anlatmak konusunda en başarılı bulduklarımdan...

The Ninon X Mehry Mu

Mehry Mu, şimdi de bir diğer sevdiğim marka The Ninon ile yaptığı iş birliğiyle yaza ‘merhaba’ dedi. Koleksiyonda her iki markanın da ilhamını oluşturan Marakeş esintileri var. Tabii ki bol bol renk ve ışıltı da... Kendi marka algısını net şekilde oluşturmuş başarılı markaların birliktelikleri her daim çok faydalı ve keyifli oluyor. Bu iş birliği de yazın enerjisini en iyi şekilde yansıtacak.



VINTAGE RUHLU TASARIMLAR

Seda Şen, influencer olarak dijital dünyada çalışmalarını sürdüren bir isim. Birkaç sezon önce ‘Seen Pieces’ adlı bir marka kurdu ve cool kemerleriyle bizi kendine bağladı. Günlük hayatta ihtiyacımız olan ama asla mağazalarda bulamayacağımız kemer tasarımlarıyla kısa sürede beğeni yakaladı. Mağazalarda bulamayacağınız tasarımlar diyorum, çünkü her ne kadar modern parçalar da olsa Seen Pieces tasarımlarında geçmişe ait esintiler var. Seda da vintage parçalarla stilini tamamlayan ve geçmişten ilham alan bir isim. Bu ilhamı tasarımlarına da yansıtıyor ve ne de iyi yapıyor! Birkaç ay önce bu tasarımlara çantalar ekleyeceğinden bahsetmişti bana. Ben de heyecanla beklemedeydim ve işte geçtiğimiz günlerde koleksiyonunu sundu! Renkler, silüetler ve koleksiyon fotoğrafları her şey çok başarılı görünüyor. Dijital dünyaya hakim bir ismin marka tanıtımı konusundaki başarısı ilk anda fark ediliyor. Bu Vintage esintili çantalar, Vintage alışveriş konusunda bilinçli bir ismin elinden çıkınca, daha da anlam kazanıyor. Farklı olmayı, eskinin ruhunu taşımayı isteyen, Vintage parçalarla özel tasarımları harmanlamak isteyenler markanın hedef kitlesi. Bu yolda ona başarılar!