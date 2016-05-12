MARKALAŞMA BECERİSİ

İletişim ağının ve sosyal medyanın gelişimi sayesinde, sınırsız bir imkanla dünyanın her yerinden marka, trend ve ünlüler hakkında bilgi edinebiliyor, görsellerine bakıp ilham alabiliyoruz. Bu ilhamla birçok yeni marka ve tasarımcı hayatımıza giriyor. Kulağa çok hoş gelen yeni marka kurma süreci sanıldığı kadar kolay değil. Öncelikle tasarım konusunda bir eğitim, deneyim veya bu yetilere sahip bir ekip gerektiriyor bu süreç. Ayrıca her sezon koleksiyon hazırlayabilecek bir disiplin ve bütçe bu sürecin olmazsa olmazları.







Kaliteli tasarımlar dışında, marka yönetimi ve koleksiyon hazırlarken sektörün ihtiyacını analiz edebilme yetisi de oldukça önemli!

İşte aslında moda sektöründe uzun yıllar başka alanlarda varlıklarını sürdürmüş fakat tasarıma el atmış isimlerin başarısı da buradan geliyor: Farklı gözle bakabilmek. Bu süreçte en önemli nokta ihtiyaca cevap vermek.

Sektörde var olmak, deneyim kazanmak bu ihtiyacı çok daha kolay gözlemleme imkanı sunuyor.

Direkt mesaj

İşte bir başarılı isim: Deniz Marşan. Tasarım konusunda eğitim almış olsa da yıllardır stil danışmanlığı yapıyor ve showroom yönetiyor. İstediği gibi bikini bulamadığı için işe al atıyor ve Direct Message isimli bir marka kuruyor. Hepimizin arayıp da bulamadığı tasarımda bikiniler, deniz kenarına çok yakışacak pamuklu kumaştan gömlekler ama en önemlisi bütün tasarımcı ve markalara ilham olması gereken çok başarılı bir imaj ve çekimler!

Yeni bir marka kurulurken en geri plana atılan şey ne yazık ki markanın imaj çekimleri. Oysa ki ilk önem verilmesi gereken şey o. Çünkü marka algısını, kaliteyi, markanın hikayesini ilk bakışta yansıtacak yegane şey! Seçilen model, genel konsept, styling, fotoğrafın rengi, ışığı dahi marka algısını oluşturmaktaki temel taşlar. İşte Marşan da, yıllardır edindiği tecrübeyi büyük bir ustalıkla yansıtmış. Ayrıca marka çekimi ve sunumundaki styling için yaptığı marka iş birlikleri de son derece başarılı. Bu yıl oldukça trend olacak vücut zincirleriyle dikkat çeken Anahata Design markası ve saç aksesuarı deyince ilk akla gelen markalardan Gaios Design ile iş birliği yapmış Marşan.

Konsepte uygun yüksek kalite işçilikle hazırlanan saç aksesuarları koleksiyonu da daha güçlü kılmış. Birbirlerinin gücünü katlayan, başarısını artıran bu tip iş birlikleri artmalı. Bu koleksiyonu incelemeye gittiğimde ‘Room’da keşfettiğim, koleksiyon çekimlerinde de kullanılan bir diğer bayıldığım marka: Luna Merdin. Mardin’in otantik el yapımı aksesuarlarını bizlerle buluşturuyorlar, ne de iyi yapıyorlar!

Kültürümüze ait dokuları, günümüze entegre etmek çok doğru bir hareket! İşte marka olabilmek için, ihtiyacı iyi analiz etme, imajı doğru yansıtma, işbirliklerini doğru planlama ve basit düşünmenin ama farklı olmanın gerekliliğini yansıtan güzel örnekler…

Basit düşün!

Marka kurmak ve onu ilerletme yolunda gelişmeyi seçen ve başarıyı garanti eden bir diğer isim: Meriç Küçük. Onu Maritsa olarak tanıyoruz hepimiz. Orkan Orgun ile kurduğu markası Iamnotbasic tam da sektörde edinilen deneyimden ve duyulan ihtiyacı doğru analiz etme sürecinden doğuyor. Herkesin dolabında basic, kullanışlı ve aynı zamanda ekonomik tişörtlere ihtiyacı var. Bu ihtiyacı çok net belirleyen Meriç bu yolda doğru bir adım attı ve emin adımlarla ilerliyor. Bu sezon da poplin gömleklerle yine ulaşılabilir, rahat, basic parçalar sunuyor bize ve kim olduklarını çok net yansıtıyor. Markalaşmanın başarısı; sınırları, çizgiyi, hedef kitleyi doğru belirlemekten geçiyor.