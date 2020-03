Ünlü isimlerle gerçekleşen marka iş birlikleri son dönemin en ilgi çekici olaylarından. Birçok marka başarılı bu şekilde hem satışlarını hem de marka değerini artırırken, bazı yanlış iş birlikleri de her iki tarafı olumsuz yönde etkileyebiliyor. İşte bu iş birliklerinin en başarılı örneklerinden biri Serenay Sarıkaya ve Mavi arasında gerçekleşen, hem reklam filmi hem de koleksiyonla oldukça ilgi çeken çalışma... Markayla daha önce de bir araya gelen Serenay, bu kez kendi stilinin en önemli yansımalarını markayla buluşturuyor. Tasarım ekibi, Serenay’ın stilini çok doğru bir süzgeçten geçiriyor ve sezonun trendlerine de gönderme yapan bir koleksiyon ortaya çıkarıyor. Vinyl biker ceket, tek kollu omuz detaylı triko, gold biker ceket ve elbette sonsuz mavilikteki jean pantolonlar... Geçtiğimiz hafta satışa çıkan koleksiyonu özel bir yemek ve partiyle keşfettim. Bir Aytul&Yonca etkinliği olan gece, her detayıyla çok keyifliydi. Koleksiyonu tüm detaylarıyla yakından incelediğimiz gecede, oldukça başarılı ve enerjik bir iş birliği olduğuna bir kez daha tanık oldum!

ÇEVRE DOSTU ADIM

Sürdürülebilir modanın hepimiz için ne kadar önemli olduğunu her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Bu anlamda her geçen gün bilinçlenen kuruluşlar, oluşumlar, sektör insanları ve tasarımcılar neyse ki sayıları artarak ilerliyor. Stella McCartney elbette bu alanda öncü ve ilham verici bir tasarımcı. Sürdürülebilirliğe verdiği önem her dönem projelerine, iş birliklerine ve koleksiyonlarına yansıyor. Şimdi de sürdürülebilir sneaker tasarımıyla karşımızda.

Hem tasarım hem de malzeme kullanımına büyük özen gösteren tasarımcı geri dönüşüme vurgu yapan, ‘döngü’yü yansıtan ‘Loop’ adını da bu sebeple tercih ediyor. McCartney Loop’u parçaları ayrılacak şekilde, yani dönüştürülebilecek şekilde tasarlıyor. Bu tasarım ve ürün geliştirme süreci 18 ay sürüyor ve her detay tamamen çevre dostu. Sneakerlar İtalya’da üretiliyor, farklı parçalar birbiriyle minik halkalarla birleştiriliyor. Kullanılan tüm iplikler, yapıştırıcılar da çevre dostu. Ayakkabı üretiminde sadece bir çift üretmek için

13 kg karbondioksit salgılanıyor ve kullanılan yapıştırıcılar çevreye çok zararlı.

Tasarımcının yaz döneminde gerçekleştirdiği bu proje sonunda ortaya çıkan sneakerlar şu anda mağazalarda satışta.

Hem tasarım hem fiyat olarak son

dönemde öne çıkan modellerden eksiği yok fazlası olan bu tasarımlara göz atın! Eğer böyle bir alışveriş yapacaksanız adımınızı çevre dostu olan bu modelden yana kullanın!

Fashion Film Festival İstanbul

3 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’inde gerçekleştirilecek festival, her sene olduğu gibi Tuna Yılmaz tarafından düzenleniyor. Ücretsiz ve halka açık. KNITSS ana sponsorluğundaki organizasyon kapsamında, filmler yedi dalda ödüllendirilecek. ‘En İyi Moda Filmi’, ‘En İyi Türk Moda Filmi’, ‘En İyi Müzik Videosu’, ‘En İyi Moda Belgeseli’, ‘En İyi Makyaj’, ‘En İyi Saç Tasarımı’ ve ‘Genç Keşif’ ödülünün sahiplerini bulacağı etkinlikte, moda editörleri, fotoğrafçılar, oyuncular, tasarımcılar ve festival direktörleri gibi farklı disiplinlerden oluşan uluslararası jüri bünyesinde Yvan Mispeleare, Sara Sozzani Maino, Raoul Keil, Donald Potard ile Paola Pattacini gibi isimler yer alıyor. 120 moda filminin gösterileceği festivalin kurucusu Tuna Yılmaz, “İstanbul’daki moda dünyasının sadece moda haftasındaki defilelerden ibaret olmadığını göstermek gerek” diyerek etkinliğin farklı, sofistike ve küresel bir organizasyon olduğunun altını çiziyor ve ne de iyi yapıyor! Böyle global organizasyonların uzun soluklu olması dileğiyle...