Eylül itibarıyla moda dünyası için yeni bir maraton başladı. Sezonla birlikte vitrinler, bir önceki sezon podyumlarda izlediğimiz koleksiyonları ağırlarken, biz henüz yazın bitmesine üzüldüğümüz şu günlerde, bir sonraki yazın tasarımlarını izleyeceğiz moda haftalarında... 10’uncu sezonunu kutlayan MBFWI, 12-15 Eylül tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) gerçekleşecek. Marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonlarını sunacakları hafta, heyecan verici bir moda deneyimi yaşatacak.

Organizasyondan notlar

MBFWI bünyesinde, The Core Istanbul adı altında 50’den fazla Türk marka ve tasarımcının koleksiyonları, showroom formatında sunulacak ve yabancı satın alma sorumluları burada tüm tasarımları inceleyip, sipariş verme şansına sahip olabilecek.

10’uncu yıl şerefine özel bir sergi konukları bekliyor. Bugüne kadar Mercedes-Benz’in destekleyerek defile ve enstalasyonlarını sunduğu tasarımcılar Özlem Kaya, Zeynep Tosun, Gül Ağış (Lug Von Siga), Hande Çokrak (Maid in Love), Gülçin Çengel, Mehtap Elaidi, Bahar Korçan, DB Berdan ve Başak Cankeş (Bashaques’), Mercedes-Benz’in ikonik yıldızını kendi tasarım anlayışları doğrultusunda yorumladı. Ortaya çıkan yaratıcı eserler, MBFWI boyunca Zorlu PSM’deki sergide gezilebilecek.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında; Aga, Arzu Kaprol, Atıl Kutoğlu, Bashaques, Çiğdem Akın, DB Berdan, Dice Kayek, Emre Erdemoğlu, Giovane Gentile, Mehmet Korkmaz, Mehtap Elaidi, Mert Erkan, Miin by Kadir Kılıç, Murat Aytulum, Naz by Rufat İsmayil, New Gen, Özgür Masur, Özlem Süer, Rashid by Raşit Bağzıbağlı, Şiyar Akboğa, Sudietuz, Ümit Kutluk ve Zeynep Tosun yer alıyor.

Türkiye’yi uluslararası ölçekte başarıyla temsil eden Dice Kayek, moda filmleriyle ünlü yönetmen Marie Schuller’in yönettiği, en son koleksiyon filmiyle MBFWI takviminde yer alacak.

Her sezon desteklediği tasarımcının defilesini sunan etkinlik isim sponsoru Mercedes-Benz ise 10’uncu sezonda genç tasarımcı Başak Cankeş’in markası Bashaques’ın İlkbahar/Yaz 2018 Koleksiyonu’nu ‘Mercedes-Benz presents Bashaques’ ismiyle sunacak. Cankeş’in giyilebilir sanat deneyimini heyecanla bekliyorum.

Dünyanın önde gelen trend tahmin ajanslarından WGSN (Worth Global Style Network), trend ve vizyon seminerleri ise sektör profesyonellerini geleceğin dünya trendleriyle buluşturmak üzere sunum yapacak.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (IHKIB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (IMA) tarafından desteklenen organizasyonda, geçtiğimiz Haute Couture moda haftasında Paris’te bir araya geldiğimde ne kadar etkili bir isim olduğuna tanık olduğum, Çinli moda editörü Leaf Greener da davetliler arasında yer alacak.