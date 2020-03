MBFWI İKİNCİ BÖLÜM

İstanbul Moda Haftası’nın ilk günü ve genel organizasyonla ilgili bilgileri geçtiğimiz hafta paylaşmıştım. Haftanın geri kalanında izlediğim defile ve sunumlarla devam:

Kendin ol!

Her sezon yaptığı şovlarla moda haftasına damga vuran Deniz Berdan, yine iddialı bir şovla karşımızdaydı. Koleksiyonlarını hazırlarken mutlaka sosyal bir mesaj da vermeye dikkat eden Deniz&Begüm Berdan, bu kez de sosyal medyanın hayatımıza getirdiği gerçek dışı kusursuzluğa parmak bastı. ‘Fake is the new black’ isimli koleksiyonuyla kendi gibi olmayan, filtrelerin arkasına saklanan insanlara gönderme yaparak ‘kişiliğinizi sevin’ dedi. Renkli ve gösterişli parçalarıyla da bize gerçek biz olmayı gösterdi.

‘Aşk Cenazesi’

Moda haftasının bana göre en başarılı sunumu Başak Cankeş’in Bashaques markasına ait olandı. Bu yıl ‘Mercedes-Benz presents Bashaques’ ismiyle sunulan ‘Aşk Cenazesi’ isimli şov, büyüleyiciydi. Kırmızının başrolde olduğu koleksiyon, iddialı tasarımlar, modellerin tüm vücudunu kaplayan ilginç makyaj (bu noktada tasarımcının birlikte çalıştığı stylist Mert Yemenicioğlu’nun ve yer aldığı tüm defilelerde harikalar yaratarak tasarımcıların hayalindekini yansıtan Mac Cosmetics ekibinin de hakkını teslim etmek gerek) modellerin profesyonelliği, duygusal dans gösterisi, Fazıl Say’ın ‘Kara Toprak’ bestesi; her detayıyla büyüleyici bu şov, bizi bambaşka bir diyara götürdü. Kırmızının, müziğin, dansın, aşkın duygusu öylesine içimize işledi ki, tüylerim diken diken izledim şovu. Sunumun ardından uzun bir süre alkışlar kesilmedi, insanlar yerlerinden kalkamadı. İyi ki varsın Başak, bize ne güzel duygular yaşatıyorsun. Hem gözümüze hem kalbimize dokunuyorsun!

Moda filmlerinin gücü

Moda haftasının bir başka ilgimi çeken sunumu Dice Kayek’in İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonuydu. Modanın sinemayla birlikteliğinin gücüne inanan tasarımcılar, sunumlarını ünlü yönetmen Marie Schuller’in yönettiği bir filmle yapmayı tercih etti.

Moda filmlerinden çok etkilenen biri olarak, gelecekte bu trendin daha da gelişeceğine olan inancım arttı. Bu düşüncemi destekleyen bir de yönetmen var ki gerçekten çok başarılı: Yağmur Kızılok. Dice Kayek-Marie Schuller birlikteliğinden ortaya çıkan filmin ardından, başka bir film daha yayınlandı. Ece Sükan’ın, Dice Kayek’in Sonbahar/Kış 2017/2018 sezonuna ait tasarımlarıyla yer aldığı filmde, markanın doğduğu yer olan İstanbul başrolde.

Sükan’ın cool’luğu, yönetmenin gözü ve İstanbul’un dokusu bir araya gelince ortaya gerçekten güzel bir proje çıkmış.