Bir önceki yazımda bahsettiğim gibi, geçtiğimiz hafta Mercedes Benz sponsorluğunda gerçekleşen moda haftasını takip etmek üzere Berlin’deydim. İşte çok keyifli geçen üç günden öne çıkanlar…

-İlkgünün ilk defilesi dünyanın birçok farklı yerinde de mağazaları bulunan, Almanya merkezli bir hazır giyim markası Laurél’e aitti. Mercedes Benz Fashion Week Berlin genel olarak tasarımcılardan çok, hazır giyim markalarının yeni koleksiyonlarının sergilendiği bir platform olarak karşımızdaydı. 2016 sonbahar - kış sezonuna ait Laurél koleksiyonunda taba rengi, kırmızı, leopar, çizgi, kürk, pelerin ve deri detayları ön plandaydı. Defile genelinde, gece elbiseleriyle dahi kombinlenen terlikler; koleksiyonun ana temasının rahat - şıklık olduğunu vurguluyordu. Kadife bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezon da varlığını koruyacak gibi duruyor! Finalde yer alan isim detaylı renkli triko kazaklarla, Laurél sıcak ve renkli bir sezon vaad ediyor.

-Ardından I’VR Isabel Vollrath defilesinin yolunu tuttuk. Alman tasarımcının ‘Sefiller’den, Victor Hugo’nun ‘Cosette’inden, Jeanned’arc’tan, FridaKahlo’dan, CocoChanel’den ilham aldığı; tarihteki güçlü kadınlara ithaf ettiği koleksiyonunda keskin hatlara sahip silüetler hakimdi. Ayrıca yüksek kalitedeki kumaşlar ve işçilik en önemli detaylardandı. Tasarımcının sanatla modayı harmanlayan tarzı, bu koleksiyonunda da kendini gösteriyordu. Güçlü omuzlar ve belirgin bel detaylı silüetler, yine sanatsal bir duruşu vurgulayan saç - makyaj bizleri tasarımcının ilham kaynaklarının temelini oluşturan tarihe doğru yolculuğa çıkardı.

-İkincigün çok keyifli bir söyleşiyle başladı. Mercedes Benz’in yetkilileri, bu yılki kampanya yüzü Natasha Poly, yönetmen Jeff Bark ve kampanyada kullanılan latex tasarımcısı Atsuko Kudo’dan kampanya çekimlerinin sürecini dinledik. Filmde supermodel Natasha Poly gibi Mercedes SL de mavi lateksle kaplı halde karşımıza çıkıyor ve tıpkı onun gibi seksi, stil sahibi, dikkat çekici ve kusursuz olduğunu vurguluyor. Sizce hangisi daha kusursuz?

Keyifli söyleşinin ardından sıra Natasha Poly’nin de frontrowda yer aldığı, Mercedes Benz ve Elle dergisi tarafından desteklenen İspanyol tasarımcı Xavi Reyes defilesindeydi. Köklerinden, yerel dokunuşlarından aldığı ilhamla ortaya çıkardığı koleksiyonla tasarımcı bizi İspanya köylerine doğru bir yolculuğa çıkardı!

-İspanyaköylerinden şehir hayatına döndük! Erkeklere müjde… Global bir erkek hazır giyim markası olan Baldessarini, kaşe montları, bordo detayları, deri ile güderi parçaları, salaş triko, jean parçaları ve kürk ceketleriyle sizi koşturmalı şehir hayatında asi bir centilmenlik ve spor bir şıklıkla buluşturuyor.

-Songünün, hatta üç günün en renkli ve eğlenceli şovlarından biri dansla başlayıp dansla biten Anne Gorke defilesiydi. Spor ayakkabılarla kombinlenen rahat parçalar, dans eşliğinde yürüyen modeller, yine spor ayakkabılarıyla defile sonunda sahneye çıkıp dans edecek olan tasarımcının habercisiydi adeta. En kullanışlı bulduğum parçalar tunik tadındaki uzun gömlekler ve kışın kurtarıcımız olan fake kürklerdi.

-Ve işte bizim için moda haftasının kapanışı gurur kaynağımız Emre Erdemoğlu defilesiyle oldu.

Metalik detayların ve keskin silüetlerin başrolde olduğu koleksiyonla, Erdemoğlu bizi adeta galaksisine davet ediyordu. Pünhan isimli koleksiyonuyla karşımızda olan tasarımcının bir de sürprizi vardı! Erkek giyim koleksiyonlarıyla tanıdığımız tasarımcı bu kez biz kadınları da unutmamıştı. Defile sonunda Erdemoğlu’nun üzerinde de gördüğümüz panço yeni sezonun hit parçası olacak gibi duruyor.