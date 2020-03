Geçtiğimiz sezon sadece bir günümü ayırabildiğim bu moda etkinliğine bu defa bütünüyle dahil olma fırsatı yakaladım. Mercedes Benz Tiflis Moda Haftası, 2017 yılından bu yana mayıs ve kasım sezonlarında gerçekleşiyor. Etkinliğin kreatif direktörü Sofia Tchkonia’nin başarısıyla global anlamda da çok ses getiren bir moda haftası artık bu organizasyon... Sanatla da ilgili olan, bu anlamda çeşitli oluşumlara ve festivallere de kreatif direktörlük yapan Sofia, Tiflis Moda Haftası dahilinde de çeşitli sanatsal aktiviteleri ağırlıyor. Son dönemde moda sahnesinde adından söz ettiren Gürcü tasarımcılar, ülkenin zengin tarihi, yeni tasarımcılara da ilham veriyor ve moda haftası takviminde dolu bir program eşliğinde her biri farklı alanda başarılı birçok yeni tasarımcı, global ölçekte adını duyurmak üzere koleksiyonlarını sergiliyor.

Moda haftası kapsamında takvimdeki defilelerin büyük bir çoğunluğu Gürcistan Güzel Sanatlar Müzesi’nde gerçekleşti. Fakat bu sezon, şehrin tarihi dokusunu da en etkileyici şekilde yansıtan farklı mekanlar da bazı defilelere ev sahipliği yaptı. Bu zengin takvimden ve keşfetmeniz gereken bu tasarımcılardan bahsedeceğim fakat onun öncesinde Tiflis Moda Haftası’nın en önemli ayağı olan ve etkinliğin global ölçekte adını duyurmasının başlıca nedenlerinden olan ‘sokak stili’ hakkında detay vermek istiyorum.

SOKAĞIN LİDERLERİ

İstanbul Moda Haftası için de, daha global bir bakış açısıyla sokak stili fotoğrafçılarını ağırlamamız gerektiğine daha önce yer vermiştim. Tiflis bu konuda ilk günden beri çok başarılı. Her biri çok yetenekli ve farklı göze sahip fotoğrafçılar, sokağın stilini yansıtmak üzere yine iş başındaydı. Geçtiğimiz yıl İstanbul’a da gelen, hatta burada çıkardığı kitap için imza günü gerçekleştiren, fotoğraf diliyle her zaman fark yaratan, ikinci kitabının hazırlığıyla uğraşan ve kendi adıyla bir marka haline gelen Adam Katz Sinding, W Magazine için sokak stili fotoğraflarını konuşturdu. Ayrıca ‘aks’ adlı sitesi için de ayrı bir seçki yaparak bu kareleri paylaştı. ‘The Locals’ adıyla yakından tanıdığımız Soren Jepsen, bir süredir Vogue dergisinin farklı edisyonları için sokak stili fotoğrafları çekiyor. Bu kez de Vogue’un Almanya, İtalya, Paris ve İngiltere edisyonları için deklanşöre bastı. Ortaya gerçekten çok başarılı görüntüler çıktı.

Vogue.com için ise yıllardır olduğu gibi ‘Style Du Monde’ hesabıyla tanıdığımız Acielle, çok etkileyici sokak stili fotoğrafları ortaya çıkardı. Eğlenceli paylaşımlarıyla bilinen Tyler Joe, Elle.com ve Harpersbazaar.com için çekiyor. Her anı çok keyifli geçen Tiflis macerası Tyler’sız olmazdı! Londra merkezli fotoğrafçı Darrel Hunter, ‘Mode Hunter’ isimli sitesi için çekerken; daha önce The Cut, Harper’s Bazaar Singapur gibi dergiler için sokak stillerini fotoğraflayan Paul Won Jeong, bu kez Hypebeast için erkek stillerini fotoğraflamak üzere iş başındaydı.

Erkek stillerini fotoğraflayan bir diğer isim Marc Medina, Fucking Young için içerik üretti. Bütünüyle görsel olan moda dünyasının ve haftalarının en önemli ayağı şüphesiz bu fotoğraflar. İşte başından beri bu noktayı çok iyi yöneten Sofia, bize de ilham oluyor. Önümüzdeki sezon tüm bu isimleri İstanbul’da ağırlamak ümidiyle...

DEFİLELERDEN NOTLAR

Etkinlik kapsamında sadece global fotoğrafçılar değil, farklı dergiler için çalışan editörler, stylistler ve çeşitli platformlar için yeni marka arayışında olan satın almacılar da tüm defileleri yerinde izledi. 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen beş günlük takvimden çok başarılı marka ve tasarımcıları, haftaya sizlere ileteceğim. Beklemede kalın!