MERCEDES BENZ TİFLİS MODA HAFTASI

Geçtiğimiz hafta organizasyonla ve etkinliğin adını dünyaya tanıtan en önemli etken ‘sokak stili’yle ilgili detayları paylaştığım Tiflis Moda Haftası’nın, öne çıkan defilelerinden detaylar sizlerle...

Moda haftasının ilk günü görkemli ve tarihi bir binada, renkli ile klasik detayların yer aldığı, floral etkinin hakim olduğu Irma de Flore defilesiyle başladı. Defilenin mekan seçimi ve baleyle olan birliktelik çok etkileyiciydi.

Situationist’in maskülen ve güçlü duruşunu; tarihi ve görkemli defile mekanının büyüsünü, daha önce Paris’te keşfettiğim, çok yetenekli ve cool bulduğum, Tiflis Moda Haftası sırasında da giydiğim Materiel’ın derilerini, yüksek bel pantolonlarını, markanın imzası haline gelen düğme detaylarını ve oversize parçalarını, Janashia’nın sarı tonlardaki parçalarını, organizasyon süresince benim de giydiğim nude tonlarda ve farklı kesimdeki ceket-etek ve ceket-pantolon takımlarını, etkinliğin en yetenekli tasarımcılarından kabul edilen ve kendi markası dışında başka markalara da danışmanlık veren Lado Bokuchava’nın bağlama detaylı elbiselerini çok sevdim.

Aklımıza kazındı

Anoukhi’nin fiyonk detayları, kare desenleri ve taş detaylarının eşlik ettiği ayakkabıları, defilenin öne çıkan detaylarındandı. Anoukhi defilesi için pasaportlarımızla havaalanına doğru yol aldık. Alanın bir hangarında gerçekleşen defile, asla unutulmayacak bir detay olarak aklımıza kazındı. Birkaç sezondur küpelerine hayran olduğum Lako Bukia’nın yılanlı küpeleri yine favoriler arasındaydı.

Opera binasında müthiş etkileyici bir şov eşliğinde sunulan Datuna defilesini, benim için moda haftasının son ve en heyecan verici defilesi olan Aka Prodiashvili şovunu çok sevdim. Aka, çok yetenekli bir tasarımcı ve her sezon moda haftasına damga vurmayı başarıyor. Yine çok etkileyici bir koleksiyon, model seçimi, koreografi ve müziklerle harika bir defile, harika bir şov sundu... Genel anlamda şehrin farklı lokasyonlarını da tanıyabilmemize olanak sağlayan defileler ve çeşitli şovlarla, etkileyici müziklerle harmanlanan sunumlar, yoğun takvimin öne çıkanları arasındaydı.

En önemli nokta!

Daha önce de dile getirdiğim gibi yabancı basına ve sokak stili fotoğrafçılarına verdikleri değer, defilelere katılım konusunda davetli listelerini tamamen profesyonel olarak sektör insanlarına ayırmaları, organizasyonu üst noktalara taşıyan başlıca detaylar... Tiflis, dünya moda sahnesinde adını duyurmaya devam ediyor olacak ve global markalar, tasarımcılar çıkarmak konusunda çok daha başarılı işlere imza atacak...