Metropolitan Museum of Art’ın kostüm enstitüsü yararına her yıl düzenlenen yardım balosu Met Gala 2017, New York’ta gerçekleşti. Kırmızı halıya yansıyan ünlü isimler, kıyafetler ve markalar yine çok konuşuldu. Benim bu yılki favorilerim, Cara Delevingne, Lily Aldridge ve Aymeline Valade oldu.

Her zaman maskülen bir duruş sergileyen Cara Delevingne, yine güçlü bir görünümle karşımızdaydı. Fakat göz alıcı Chanel takımı ve kısacık kestirdiği saçı, ışıltılı makyajıyla hiç olmadığı kadar kadınsı ve seksi görünüyordu. Bir başka takım elbise tercihi Aymeline Valade’den geldi. Duruluğuna ve atletik vücuduna müthiş uygun bir seçim yapmıştı: Marni Suit. Bir diğer favorim Lily Aldridge’se Ralph Lauren elbisesi, Bulgari mücevherleri ve sezonun hit parçası Balenciaga çizmeleriyle göz alıcıydı.

Güzel şeyler oluyor!

Moda dünyasında genç tasarımcılar için yarışmalar ve ödüller büyük öneme sahip. Ödüller sayesinde global bir dinamik olan moda alanında adını duyurmak, asla ulaşılamayacak kitlelere ulaşmak mümkün. Ayrıca daha pek çok prestijli ve yararlı fırsatlar yakalamak da. Çünkü moda sektöründe var olmak ve başarıyı yakalamak için ne yazık ki sadece yetenek yetmiyor.

Tanıtım, doğru kitleye ulaşmak, çok maliyetli olan üretim, pazarlama ve tanıtım zincirinin karşılanabiliyor olması gerekiyor. Bu da belli bir maddi güç gerektiriyor. Fakat çok yetenekli olduğu halde bu zinciri kuramayan tasarımcılar varlıklarını korumada güçlük çekiyor. Bu noktada yarışmalar ve ödüller gerçekten büyük önem arz ediyor.

Sektörün en prestijli ödüllerinden Woolmark Ödülleri bunlardan biri. Hem prestij ve tanıtım, hem de maddi destek sağlayan; moda tarihine geçmiş birçok ünlü tasarımcının hayatında dönüm noktası olan Woolmark’ın 2017 finalistleri arasında iki Türk tasarımcı var! Başarılarından ve projelerinden daha önce de bahsettiğim Bashaques markasının kurucusu Başak Cankeş ve Miin markasının kurucusu

Kadir Kılıç.

Ülke sınırları içerisinde başarılı koleksiyonları, profesyonel marka yönetimleriyle adlarını duyurmuş olan iki tasarımcı, sınırları zorluyor! Müthiş bir jüri ve zorlu rakipler karşısında ter dökecek olan tasarımcılara başarılar ve tebrikler...

Merve Uçar’a ödül

Bir başka güzel haber de Milano’dan. Istituto Marangoni’den mezun olduktan sonra Milano’da kalıp tasarım hayatına devam eden Merve Uçar, Uluslararası A’ Design Award&Competiton yarışması kapsamında ödüle layık görüldü. Uçar, 29 Ekim’de Milano Başkonsolosluğu tarafından organize edilen defilede sergilediği Synthesis adlı koleksiyonuyla ‘Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Bir marka ve koleksiyon için defileler ne kadar önemliyse, hikayesini anlatan imaj çekimi de bir o kadar önemli. Çoğu zaman tasarımcılar tarafından bu önem anlaşılamıyor ve imajın koleksiyon için her şey olduğu gerçeği görmezden geliniyor. Uçar’sa bu gerçeğin ne denli farkında olduğunu yansıtırcasına koleksiyonu için etkileyici bir çekim organize ediyor. Barbara Franzo’nun fotoğrafladığı çekimin styling’i Işıl Gün’e ait.

Ödüle giden yolda koleksiyon kadar etkileyici olduğuna inandığım çekimin kahramanlarına, başta Merve olmak üzere

tüm ekibe gönülden tebrikler.