MILANO’DA ALIŞVERİŞ TURU

Milano, son moda trendleri ve birbirinden güzel tasarımları görmek için en doğru adres... Bu yolculuğa çıkmadan önce bilmeniz gerekenler var

Modanın başkenti Milano’dan herkese merhaba... Modanın başkenti diyorum çünkü; şehrin atmosferi, sokakları, mağazaları, vitrinleri, dünyaca ünlü tasarımcıları gerçekten sizi büyülüyor ve bu unvanı fazlasıyla hak ediyor. Bir ay boyunca eğitim için kalacağım Milano’dan sizlerle birçok farklı konuda gözlemlerimi paylaşacağım. Yeni sezon trendleri ve en iyi alışveriş noktalarının yanı sıra Milano’da moda eğitimi alma hayali kuranlara tavsiyeler sizlerle olacak. İlk olarak alışveriş noktalarıyla ilgili önerilerim geliyor.



Fiyatları oldukça uygun

Milano deyince tabii ki tüm kadınların aklına önce alışveriş geliyor. Sadece alışveriş için düzenlenen turlarla bile dünyanın her yerinden birçok kadın kendini şehrin en gözde noktalarında bulma imkanına kavuşuyor. Via Montenapoleone ve Via Della Spiga şehrin en lüks ve gösterişli caddelerinden. Dev moda markalarının mağazaları bu caddelerde yer alıyor. Vitrin tasarımları gerçekten görülmeye değer. Ayrıca Duomo Kilisesi’nin karşısında yer alan La Rinascente Alışveriş Merkezi, birçok markayı bir arada bulmanız için oldukça pratik.

Outlet sevenler için şehrin içinde, birçok büyük markanın eski sezon ürünlerini satan outlet’ler mevcut. Mesela D Magazine, benim favori outlet mağazam. Gerçekten iyi markaları bünyesinde barındırıyor ve ürün kalitesine göre fiyatları oldukça uygun. Fakat asıl büyük outlet’ler şehrin dışında yer alıyor. Buralara Milano’nun merkezinden servislerle ulaşabiliyorsunuz. Serravalle Designer Outlet, Vicolungo Thestyle Outlet ve Franciacorta Outlet Village benim gidip gördüklerim. Oldukça büyük ve açık bir alanda yer alan bu outlet köyleri, birçok markanın ürünlerine yüzde 30 ila yüzde 70 indirimle ulaşma imkanı sunuyor. Ayrıca ücretsiz Wi - Fi hizmeti de takdir edilmesi gereken bir nokta.

“Stil yaratmak son moda olanı giymekle olmaz” diyen vintage tutkunlarına bir sürprizim var! Via Brera’da yer alan Cavalli e Nastri mağazası, bünyesinde yer alan birbirinden güzel parçalarla tam size göre...

Farklı giyinmeyi sevenler; tasarımcılardan seçilmiş ayakkabılar, kıyafetler ve parfümlerin yer aldığı 10 Corso Como isimli konsept mağazaya mutlaka uğrayın. Alışveriş yapmasanız da sergi salonunu gezin.

Corso Buenos Aires isimli caddede İtalya’ya özgü birçok yerel butik, parfümeri, hızlı moda markaları yer alıyor. Ekonomik olarak da daha ulaşılabilir mağazaların yer aldığı bu caddede pasajlara girmeyi ihmal etmeyin. Zira hiç tahmin etmediğiniz bir yerde çok orijinal bir mağazayla karşılaşabiliyorsunuz.

İtalyan stili

İtalyan kadınlarının genel tarzına ve tavrına baktığınızda oldukça şık, minimal bir duruşla karşılaşıyorsunuz. Onlar için en önemli şey rahatlık! Çünkü çok şık bir kıyafetle ve topuklu ayakkabıyla dahi bisikletle veya motosikletle işe giden kadınlarla dolu sokaklar. İşte tam bu yüzden o lezzetli pizzalar, makarnalar ve dondurmalarla beslenseler de oldukça fitler. Giyinmeyi oldukça iyi bilen ve doğallıklarıyla dikkat çeken İtalyanların özellikle 35 yaşın üzerindeki kadınları, ders verir nitelikte! Teatro Alla Scala’da opera izlemeye giden orta yaşlı kadınları gördüğünüzde kendinizi bir film sahnesinde gibi hissedebilirsiniz.