MİLANO’DA KENDİNİ İSPAT EDEN TÜRKLER

Kein, çok farklı bir bakış açısıyla moda, sanat, müzik ve sinema gibi birçok farklı dinamiğe yer veren bir online dergi, platform. Instagram üzerinden yönettikleri ‘Kein’ hesabıyla da bakış açılarını ve duruşlarını çok iyi yansıtıyor ve gerçekten ilham veriyorlar. İstanbul merkezli olarak başladıkları serüven, şu an Milano’da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gittiğim Milano’da, Kein’ın kurucularından Can Uzuner’le buluşup projeleriyle ilgili konuştuk. Can aslında özellikle moda sektörüyle bağlantılı işler yaparak Milano’da çalışmalarını sürdüren ve hedefine ulaşan, başaran; ilham veren bir isim. Yıllar önce eğitim için gittiği Milano’da şimdi bizzat kendisi eğitmen olarak çalışıyor. Ayrıca Kein’ın yönetimini ekibiyle Milano’dan yapıyor. Modaya çok farklı bir taraftan bakan çekimler gerçekleştiriyorlar.

Eğitimin katkısı

Türk öğrenciler tarafından da çok fazla tercih edilen Domus Academy bünyesinde eğitmenlik yapan Can’ın dediğine göre, bu süreç onu çok besliyor. Ona kendi hikayesini soruyorum ve eğitiminin ardından GQ dergisine sunduğu bir projeyle her şeyin başladığını söylüyor. Çok fazla öğrenci Milano başta olmak üzere, moda başkentlerinde eğitim alıp, sektöre adım atmak istiyor. Bu anlamda ciddi bir rekabet söz konusu... Bu yarıştan sıyrılarak öne çıkmak için ne yapmak gerektiğini sorduğumda Can, her fırsatı değerlendirmek, fark yaratmak ve yol haritasını doğru çizip, onun paralelinde ilerlemek gerektiğini vurguluyor. Kein bünyesinde yapılan projelerin dışında artık bir ajans gibi de hizmet veren bu ekip, son dönemde Bulgari markasının sosyal medya hesaplarını ve dijital projelerini de yönetiyor. Bu ajans oluşumu çok yeni olduğu halde elde ettikleri başarı gerçekten önemli. Can Uzuner ve Seren Dal’ın önderliğinde global anlamdaki bu başarı, gurur verici... Daha birçok büyük markayla yapacakları güzel projelerin bizi beklediğine eminim.

Kendine has teknik

Milano’da yaşayan, yine Domus Academy’de eğitim almış bir diğer başarılı isimse Doğa. Biz onu Zion Lacroix olarak tanıyoruz sosyal medya dünyasından. Video ve fotoğraflarıyla dikkat çekici... Ama asıl fark yarattığı nokta, kendine has edit tekniği. Video projelerini kurgulama yöntemi gerçekten çok özel. Hatta Bulgari markasının projelerinde o da farklı editleriyle Kein ekibiyle çalışıyor. Biz de Milano’da çekimler gerçekleştirdik ve süreç de sonuç da çok başarılı oldu.

Bir Türk olarak Milano’da farklı markalar için çekimler yapmak ve içerikler üretmek kıymetli. Zion Lacroix imzalı daha birçok proje göreceğiz ilerleyen günlerde...

Benim de bir dönem yarı zamanlı yaşadığım Milano, şüphesiz en önemli moda

başkentlerinden ve moda eğitimi almak isteyenlerin tüm ekonomik dalgalanmalara rağmen en çok tercih ettiği şehir. Evet dil bilmek, kendini ispat etmek gerek öne çıkmak için.

Ama tüm planlamalarını doğru yapıp, fırsatları iyi değerlendiren böyle isimler görmek de her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor.

İMZANI KORU!

Milano seyahatimde her daim ruhuna ve hikayesine hayran olduğum Emilio Pucci’nin İlkbahar/Yaz 2019 Koleksiyonu’yla Harper’s Bazaar dergisi için bir çekim gerçekleştirdik. Tam da koleksiyon kampanyasında olduğu gibi İtalya’nın tarihi dokularını, tasarımların uçuş uçuş ve renkli dünyasıyla buluşturduk. İmza detaylarını her sezon koruyan fakat hâlâ yeni olmayı başaran ender markalardan biri Emilio Pucci. Desenleriyle, ince detaylarıyla ve asimetrisiyle o kadar zengin bir alt yapısı var ki asla sıkıcı olmuyor. Bu da bir markanın zenginliği detaylarda yakalayarak iyi bir imza alt yapısı oluşturmasının önemine iyi bir örnek oluyor.

SOKAĞIN HAKİMİ

Bir diğer çekimimizse GCDS markasıyla gerçekleşti. Uzun zamandır sosyal medyada takip ettiğim, daha önce bir araya gelip tasarımlarını inceleme fırsatı yakaladığım marka, yükselişini sürdürüyor. ‘God Can’t Destroy Streetwear’ mottosuyla sokak modasının belirleyicisi olacağını vadediyor ve bunu başarıyor. Giuliano Calza’nın kreatif direktörlüğünde 2015’te kurulan marka, bu kadar kısa sürede doğru stratejiyle dünya genelinde 350 mağazaya ulaştı. Kendall Jenner ve Bella Hadid gibi isimler markanın kullanıcıları arasında... Üretimin ve işçiliğin İtalya’da yapılmasına dikkat eden marka, sokak stiline farklı, asi, aykırı ve eğlenceli bir bakış açısı getiriyor.