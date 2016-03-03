MİLANO’DAN GERİYE KALANLAR

Moda haftası rüzgarı New York ve Londra’dan sonra geçtiğimiz hafta Milano’da esti. Ben de bu rüzgara kapılmak, moda haftasını yerinde takip etmek üzere Milano’daydım. İşte çok koşturmalı fakat bir o kadar da keyifli geçen haftadan geriye kalanlar:

Fendi



Benim için moda haftası Fendi defilesi ile başladı. Karl Lagerfeld’in kreatif direktörlüğündeki marka, önümüzdeki sonbahar / kış sezonunda oldukça renkli bir koleksiyonla karşımızda olacak. Markanın bu koleksiyondaki ilham kaynakları; optik yanılsamalar, dalgalar ve 18’inci yüzyılın Japon Botanik Bahçeleri… Tüm bu detaylar, yakalarda, kol detaylarında, baskılarda; çanta ve ayakkabılarda gözle görünür bir şekilde karşımızdaydı.



Kendall Jenner’ın açtığı müthiş defilede görüp hayran kaldığım tüm parçaları daha sonra markanın showroom’unda detaylı bir şekilde inceleme şansı yakaladım.

Ve söyleyebileceğim ilk şey: Müthiş bir kalite ve işçilik!

Markanın özellikle son iki sezondur en gözde parçaları çanta ve ayakkabılar! Bir de iyi haber: Fendi çanta alamazsanız üzülmeyin. Markanın en gözde parçalarından ‘strap you’ askılarını ayrı şekilde alıp kendi çantanıza da takabiliyorsunuz!

Prada



İkinci adres Prada defilesiydi. Büyüleyici koleksiyon kadının en şık üniforması olmaya aday! Farklı dönemlere gönderme yapan koleksiyonda militer, marin detayların beli ortaya çıkaran korse ve kemerlerle, kürk parçalarla, birbirinden zarif ayakkabı ve çizmelerle feminenliği yansıtıyor. Keskin hatlara sahip palto ve ceketlerle, asi ve maskülen botlarla, üniformayı anımsatan parçalar ise güçlü yapıyı vurguluyor.

Göz alıcı desenler; Fransız sanatçı Christophe Chemin’e aitti. Defile sonrasında incelediğim koleksiyon için söyleyebileceğim şey ise: Nefes kesici!

Defilenin layer (kat kat) stylingi de çok başarılıydı. Kadife ayakkabılar ise benim favori parçamdı!



Emporio Armani



Moda haftası kapsamında izlediğim bir diğer defile Emporio Armani’ye aitti. 80’lerin pop stilini sadeleştirerek günümüze taşıyan koleksiyon New Pop adıyla karşımızdaydı. Armani’nin klasik stili dijital desen ve tasarımlarla birleşerek bir yeniliğe imza atıyordu. Keskin silüetler, güçlü omuzlar maskülenliğe gönderme yaparken, şeker tadındaki renkli ayakkabılar, takılar, kadife detaylar, renkli dijital baskılar feminenliği vurguluyordu.

Sevdiğim diğer detaylar;



- Hogan’ın bu sezonda da siyah, beyaz, gri, gold ve gümüş detayların hakimiyetinde karşımıza çıkan kalın tabanlı spor ayakkabılarını çok sevdim.

- Bulgari; markanın 132’nci yılında 132 adet üretilen yüksek işçilikli, bir mücevheri anımsatan çantasına hayran kaldım.

- Jimmy Choo: Kadifeler, gold detaylar, kuş tüyü, kürk detaylar, militer parçalar, konfor, daha uzun boy, daha az topuk, daha rahat bir adım için her türlü ‘trick’, fonksiyonel çantalar...

- Belle Epoque döneminden ilham alıp bize ‘en güzel dönemimizi’ birlikte yaşamayı vadeden, bir kadını büyüleyecek bütün detayları bünyesinde bulunduran Jimmy Choo koleksiyonuna ba-yıl-dım!

- Defilelere koştururken sokak stili fotoğrafçılarına yakalanmak kaçınılmaz!