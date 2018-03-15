Milano’dan geriye kalanlar

Milano Moda Haftası, defileleri kadar sunumlarıyla da zengin ve renkli bir içerik sundu. Influencer olarak, markalarla dijital projeler gerçekleştiren, sosyal medyanın tanınan isimleri Gilda Ambrosio ve Giorgia Tordini’nin kurduğu ve hızla yükselen Attico markasının koleksiyonu, son dönemde gördüğüm en etkileyici sunumlardandı. Koleksiyonun parçaları bir yana, atmosfer hem çok gerçek hem de adeta bir film sahnesiydi.

Işıltıların, püsküllerin ve kadifenin ön planda olduğu koleksiyonun en güçlü yanı aksesuarlarıydı. Ayakkabılar, çizmeler ve heybe şeklindeki çantalarla Alican İçöz işbirliğiyle hazırlanan takılar, öne çıkan detaylardandı.

Sonsuz ufuk çizgisinden ilhamla ortaya çıkan koleksiyonda, tozlu renk tonlarına sahip vahşi batı manzaralarından, art-deco duvar kağıtlarından ve İtalya’nın postmodern mimarisinden ilhamla bohem-folk bir etki kendini gösteriyordu Etro’da.

‘Mac Cosmetics’in makyajını üstlendiği Missoni defilesinin backstage’inde aralarında Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin de yer aldığı modellerin hazırlık sürecine tanık olma şansı yakaladım. Missoni bu sezon Jean-Michel Basquiat, Lisa Bonet, Lenny Kravitz ve Angela Davis’den ilhamla, çok renkli, etnik detayların, sanatsal dokunuşların olduğu bir koleksiyonla karşımıza çıktı. Karayipler’in renkleri, Jamaica esintileri ve çağdaş sanatla birleşip, multikültürel bir seyahat serüvenine götürdü bizleri...



PARİS MODA HAFTASI’NDAN NOTLAR

Issey Miyake

Vahşi fakat bir o kadar renkli bir ‘kış harikalar diyarı’ sunan Issey Miyake, neon turuncu, sarı, pembe ve elektrik mavinin dokunuşuyla imzası haline gelen kıvrımlı kumaşı yine farklı formlarda ve oldukça dikkat çekici şekilde sunuyor.

Elie Saab

Yüksek yakalar, fırfırlar ve keskin omuzlarla Victorian döneme gönderme yapan koleksiyonda, markanın imzası haline gelen dantel, kadifeler, payetler ve tulumlar, Sonbahar/Kış 2018/19 hazır giyim koleksiyonunda karşımıza çıkıyor. Dumanlar arasında karanlık bir romantizm sunan şov sırasında kendimizi adeta Pierre Auguste Renoir’un bir tablosunun içinde buluyoruz. Siyahın ağırlıkta olduğu, beyaz, pembe, pudra mavisi ve bordonun eşlik ettiği; çiçek desenlerinin, işlemelerin, aplikelerin hakimiyetinde bir kış buketi sunuyor bize Elie Saab. Koleksiyonun en sevdiğim detayı bu gösterişli parçaların blazer ceketlerle yakaladıkları asi uyum.

Christian Louboutin

Sürpriz dolu, renkli ve bol detaylı bir koleksiyonla sezonu karşılıyor Christian Louboutin. Loubi in progress, koleksiyona hakim olan temalardan biri ve zanaatkarlık, üretim sürecinin perde arkası gibi konuları eğlenceli bir yorumla sunuyor. Ayrıca 60’lar ve 70’lerin mobilya tasarım akımlarından esinlenen modeller de karşımıza çıkıyor.