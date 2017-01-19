Son birkaç sezondur gerek koleksiyonlarda gerekse sokakta biz kadınlara meydan okuyan erkek modası, Milano’yu salladı. 13-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Milano Erkek Moda Haftası kapsamında birçok defileyi ve sunumu yerinde inceledim.

İngiliz centilmen

Kadın koleksiyonundan sık bahsettiğimiz, hatta geçtiğimiz günlerde kreatif direktörüyle yaptığım röportajı sizlerle buluşturduğumuz marka Jimmy Choo, erkek koleksiyonunda da bir o kadar iddialı. Bu yıl daha da klasikleşen koleksiyon, İngiliz stilini en modern ve klas haliyle yansıtıyor. Yıldız detayları, leopar deseni ve kadife dokuları beğendim.

Zamansız konfor

Koleksiyon sunumunu incelediğim bir başka erkek ayakkabı markası Alberto Guardiani oldu. Sneaker’ları ve rahat ayakkabılarıyla son dönemde yükselişe geçen marka, aslında İtalya’nın köklü firmalarından.

İkinci kuşak kurucu Rubina Guardiani’yle yaptığımız keyifli sohbet eşliğinde incelediğim koleksiyon, gerçekten “Erkekler de artık ne kadar şanslı” dedirtti. Her yaş, stil ve davet için birbirinden şık ve cool modeller mevcut. Türkiye pazarında da büyük adımlar atmaya hazırlanan markayı radarınıza alın beyler.

Uyumsuzluğun uyumu

Her sezon defilelerini heyecanla beklediğim ve “Daha fazla ne yapabilir ki?” dediğim Prada, yine müthiş bir koleksiyon ve şovla karşımızdaydı. Her sezon defilenin gerçekleşeceği showroom’u baştan tasarlayan marka, OMA iş birliğiyle harika bir atmosfer yaratmış.

Prada, sadece moda değil, mimari ve sanata da verdiği önemle bilinen, bu detayları şovlarıyla birleştiren bir marka. İşte tam da bu yüzden her defile, görsel şölene dönüştü. 70’lerin neredeyse tüm detaylarını barındıran koleksiyonun erkek aksesuar tasarımlarını bu sezon ilk kez tasarlayan sevgili arkadaşım Salustia Alvarez de harika bir iş çıkarmış. Tebrikler!

Fendi sözlüğü

Fendi, bu sezon gerçekten müthiş bir renk skalasıyla karşımızdaydı. Gökkuşağını hatırlatan renkler, mottolu kazaklar, terlikler, çantalar ve bereler erkeklerin klasikleşmiş dünyasını eğlenceli bir hale getiriyor. Leopar detaylar, göz alıcı renklerle yaratılan kontrast ve Fendi sözlüğünün ‘aşk’ı favori detaylarımdan.

Klasiğin modern hali

Giorgio Armani, bu sezon lacivertiyle değil de yeşiliyle gönlümü çaldı. Erkek koleksiyonunda kadife detaylarda karşımıza çıkan yeşile, bu rengin casual pantolonlarla olan uyumuna ve koleksiyonda yer alan kadın parçalarından yeşil kaşe paltoya bayıldım! Klasik tarzını asi ve genç dokunuşlarla yorumlayan markanın tüm kombinleri tamamlayan müthiş detaylı erkek ayakkabıları da son derece göz alıcıydı.