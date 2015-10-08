Paris Moda Haftası’yla devam eden moda rüzgarına kapılmadan önce, sizi Milano’ya geri götürüyorum. İşte Milano Moda Haftası’nda koleksiyonlarını inceleme fırsatı bulduğum ve hayran kaldığım markalarla tasarımcılar:

Modern zaman masalı

İlk günün benim için en önemli şovu olma özelliğini taşıyan Gucci defilesini ne yazık ki izleyemedim. Büyük heyecanla gittiğim defile alanının kapısından döndüm. Bu aşamada tam olarak nedenini bilemesem de sanırım yoğun ilgiden dolayı bazı aksaklıklar yaşandı. Neyse ki, markanın showroom’unda Alessandro Michele’in büyülü dokunuşlarıyla ortaya çıkan ilkbahar / yaz koleksiyonunu yakından inceleme fırsatını yakaladım.

Bir koleksiyonda öne çıkan belirli parçalar olur. Fakat Gucci’de bu parçaları belirlemek söz konusu değil. Çünkü gerçekten her parça ayrı ayrı büyüleyici. Ve tüm parçalar kombinleme imkanı sunuyor.

Tasarımcının tek bir ilham kaynağı yok. Birçok farklı dönemden, kültürden etkilendiğini gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki 70’ler ruhunun genel hakimiyeti başrolde. Ayrıca bağcıklı çizmelerde, çiçekli şifonlarda ve birçok detayda kendini hatırlatan 18’inci yüzyılın ilhamı Marie Antoinette dönemine gönderme yapılıyor.

Açıkçası her zaman başarılı bulduğum fakat kendime çok yakın hissetmediğim bir markaydı Gucci, ama bu sezon her parçayı giyebileceğimi söyleyebilirim.

Özellikle çantalarda, güneş gözlüklerinde ortaya çıkan retro görünüm ve vintage ruh gerçekten etkileyici.



KARL’IN FENDİ

İşte gençleşen ve artık kendime daha yakın gördüğüm bir marka daha! O siyah gözlüklerinin ardından bizlere rengarenk bir dünya sunan Karl, yine yapıyor yapacağını… Fendi’de bu yıl çiçek motifleri ön planda. Ayrıca başta çantalar olmak üzere tüm koleksiyonda el işçiliği çok önemli bir yere sahip. Neredeyse her parçada özel örgü yöntemi kullanılmış. Yine çantalarda öne çıkan bir diğer özellik, fonksiyonellik.



Baugette modeli ‘doublebaugette’ olarak imdada yetişiyor. İki farklı desenle bir araya gelen bu çantalar, farklı şekillerde kullanılabiliyor ve bir taşla iki kuş vurmaya yardımcı oluyor. Ayakkabılarda da yine o eşsiz el işçiliği ön planda... Çok farklı topuk sistemleri kullanılıyor. Amaç; farklılık, şıklık ve rahatlık. Koleksiyon karpuz kollar, uçuşan elbiseler, denim parçalar ve militer detaylar, 70’li yılların çekim alanında, ama son derece modern…



ÇİZGİYİ AŞTI





Markaları marka yapan, tasarımlarının yanında ince işçilikleri... Moda devi olmuş tüm markalar her parçalarını adeta bir sanat eseri özeniyle ortaya çıkarıyor. Onlardan biri de Prada. Tek bir parçaymış gibi görünen fakat birbirine ince işçilikle eklenerek ortaya çıkarılan güderi - yılan derisi birlikteliği koleksiyonun gözde detaylarından.



Defile alanındaki dekorasyonda hakim olan 3 boyutlu etki, kendisini koleksiyonun parçalarında ve kombinlerde de gösteriyor.



Payet detayları, küpeler, yakada kullanılan aksesuarlar ve kat kat giydirilmiş parçalar bu etkiyi vurguluyor. Çizgi detayları, parlak plastik parçalar, zıt renklerle yaratılan kontrast, yüksek kalite ve işçilikle üretilen çantalar, ayakkabılar. Bu harika koleksiyon gerçek bir dahi olan Miuccia Prada’dan biz kadınlara ışıltılı, altın değerinde bir öpücük!