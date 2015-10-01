MİLANO MODA HAFTASI: 2016 İLKBAHAR / YAZ

Geçen hafta da duyurduğum üzere size Milano’dan haberlerim var. Moda haftasını yerinde takip etmek üzere Milano’da gerçekten çok keyifli, bir o kadar da yorucu bir hafta geçirdim.

İşte Milano Moda Haftası boyunca katıldığım defile ve etkinlikler, yeni sezon koleksiyonlarında öne çıkan detaylar kısa notlarla karşınızda! Önümüzdeki hafta ise favorim olan üç markanın defile ve koleksiyon detaylarına yer vereceğim. Sakın kaçırmayın!

Zamansız bir parça

Benim için ilk gün ünlü İtalyan marka Brunello Cucinelli’nin ilkbahar / yaz koleksiyon sunumuyla başladı. Markanın showroom’unda gerçekleşen etkinlikte rahat bir şıklık başroldeydi. Beyazlar, ekrular, çizgi detayları, maskülen bir dokunuşla şıklığı vadediyordu.

Brunello Cucinelli’yle tanışma fırsatını da yakaladığım sunumda en sevdiğim detay maskülenliğe vurgu yapan; salaş bir eşofman altına, jean pantolona ve uçuş uçuş bir eteğe aynı şıklıkta uyum sağlayan blazer ceketlerdi. Rahatlığı ve cool görüntüsüyle öne çıkan ve radarınıza almanız gereken bir marka!

İkinci durağım, Vogue Italiave Camera Moda sponsorluğunda gerçekleşen ‘Who is on next?’ etkinliğiydi. Yeni tasarımcıları destekleyen ve onlara yeni bir kapı açma fırsatı tanıyan etkinlikte,

favorim birbirinden güzel blazer ceketleriyle büyüleyen Blaze markasıydı.

Dolabınızın en kurtarıcı parçalarından olan blazer ceketler farklı renk ve desenlerde size sınırsız seçenek sunuyordu. Daha ne istenir ki? Ayrıca tasarım dünyasına girmek isteyen gençler bu etkinliği takip etmeli…

Rahatlık ön planda

MaxMara, çizgi ve yıldız desenleri, rahat silüetleriyle bizi bir deniz masalına davet ediyor. 2016 İlkbahar / Yaz sezonunda sıkça göreceğimiz sarı, bu koleksiyonda da karşımıza çıkıyor. Marin detaylardan vazgeçemeyenlere müjde! Yeni sezonda MaxMara’yla en güzel ve havalı korsan gemisine davetlisiniz!

Güneşin tonları sarı ve turuncunun karşımıza çıktığı bir diğer koleksiyon Sportmax’e ait. 60’ların fütüristik dokusunu en yalın halde gördüğümüz koleksiyon, rahatlığı keskin hatlarla sunuyor ve yeni sezonda gardırobumuza güneş gibi doğuyor.

Vintage ruhu

Tüm kadınların gözdesi, renkli mücevherleriyle ünlü Bulgari 2016 İlkbahar / Yaz koleksiyonunda, çantalar da birer mücevher adeta. Yeni sezonda mücevherlerde kullanılan renk skalasını çantalarda da görüyoruz ve rengarenk bir Bulgari sezonu bizi bekliyor.

Yeni koleksiyondaki favori parçam grafik çizgilerle yorumlanan Serpenti çanta modeli… Bir mücevher kadar özel, vintage bir parça kadar klasik!

Palmiye esintili gün batımı

Kadınların gözdesi demişken ayakkabıya değinmemek olmaz tabii ki. Favori ayakkabı markalarımızdan biri o; Jimmy Choo. Ve yeni sezonda ışıl ışıl bir koleksiyonla karşımızda.

Los Angeles’tan ilham alarak yaratılan koleksiyonda hem gökdelenleri anımsatan topukları hem de palmiyelerin altında giyilecek rahatlıktaki parçaları barındırıyor. Ayrıca denim kumaş detayları ayakkabı ve çantalarda karşımıza çıkıyor. Plastik çantalar ve bel çantalarıysa yeni sezonun favorilerinden.

Defile ve etkinlik alanlarında bunlar olurken sokaklar da çok renkliydi. Bir şıklık yarışı hakimdi.