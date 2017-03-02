MİLANO MODA HAFTASI

New York ve Londra’dan sonra sıra Milano Moda Haftası’ndaydı. Moda dünyasının akın ettiği Milano’da defilelere yetişme ve taksi bulma zorluğunu yaşamadan İtalya’nın simgesi otomobille şehri fethettim. İşte katıldığım bazı defile ve sunumlardan notlar:

Fendi

Koleksiyon son derece giyilebilir ve bir o kadar da göz alıcı look’lardan oluşuyordu. Kaşmir, tül ve parlak deri gibi birçok farklı materyalin yer aldığı koleksiyonda, benim favori parçalarım, derinin kırmızı ve siyahla buluşmasından ortaya çıkan çarpıcı tasarımlardı.

Geometrik desenlerin ilham kaynağı, Viyana’nın ahşap baskı yöntemiyle ortaya çıkan çizimler ve 18.yy’ın İtalyan kağıt baskıları oldu. Tasarımlarla renklerin sonsuz bir uyum içerisinde bulunduğu koleksiyonda, organza çiçek detaylarının tülle buluştuğu elbiseler ve uzun kırmızı çizmeler, seksi fakat çok da zarif duruyordu. Aksesuarlar ise yine sokak modasının başrolünde yer alacağını gösterdi.

Prada

Her zaman favorim olan Prada, yine enfes bir koleksiyon ve defileyle karşımızdaydı. Birçok farklı renk ve materyaldeki parçalar çok usta bir styling ile kullanılarak alkışı hak eden bir uyum ortaya koydu. Üstelik uyumsuzluktan gelen bir uyum... Maskülen detaylarla yansıtılan uzun saten elbiseler, favorilerimden oldu. Kadının gücünü her zaman en doğru şekilde vurgulayan Miuccia Prada, bizlerin hem çağdaş toplumdaki hem de iç dünyamızdaki gücümüzü hatırlattı.

Hogan

Rahatlık ve şıklık deyince ilk akla gelen markalardan olan Hogan, bu sezon yine kalın tabanlı ayakkabıyla bot modellerini kürk detayları ve farklı renklerle harmanlayarak, çok rahat ve gösterişli adımlar sundu. Benim de favorim olan kürk detaylı terlik ise sokak modasının favorilerinden olmaya aday.

Missoni

Gerçek bir ‘cat-walk’ sunan Missoni, klasikleşmiş renkleri, çizgileri, desenleriyle bir kez daha büyüledi. Gigi Hadid’in de yer aldığı defile, markanın kurucusu Ottavia Missoni’nin önderliğinde bir kadın yürüyüşüne dönüştü ve insanlığın gücü vurgulandı.

Jimmy Choo

Doğadaki tüm zıtlıkların oluşturduğu bütünlük etkisiyle hayata geçirilen koleksiyonun sunumunda, pastel renklerle tasarlanan blok alanlar ve birbirinden çarpıcı tasarımlar yer aldı. Defile, bizi annemizin kıyafetlerine ve barbie’lerimize hayran olduğumuz çocuk saflığımıza götürdü adeta. Markanın kreatif direktörü Sandra Choi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen sunum, 90’ların tarzını modern çizgilerle birleştirdi.

Alberto Guardiani

Guardiani’nin yeni koleksiyonu, yenilikçi bakış açısını ve orijinalliğini korumaya devam ediyor. Fonksiyonellikten ödün vermeyen, metropolitan ama après-ski görünümlü ayakkabılar, güçlü, korkusuz ve alışılmışın dışında yaşayan kadınlara ithaf ediyor.

Bulgari

Her sezon daha da gençleşen marka, bu yıl yine mücevher niteliğindeki çantaları, zımba detayları, vintage görünümü ve müthiş renk skalasıyla gönlümü çaldı!

‘Must have’ listeme eklendi!