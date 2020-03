MİLANO MODA HAFTASI’NDAN GERİYE KALANLAR

Rahatlık, farklılık, göz alıcı bir cool’luk tam da onunla özdeşleşen detaylar. Sportmax, her sezon sportif detayları en stil sahibi şekilde yeniden yorumlayarak bizlere sunuyor. Bu sezon da bir ‘surf rüzgarı’yla karşımızda. Surf’ün o salaş ama cool hali, maskülen genlere olan yakınlığı, her detayda karşımıza çıkıyor. Seksi ve sportif surf kızı, yalın ve maskülen detaylarla ön plana çıkıyor. Koleksiyonda yer alan şapkalar dikkat çekiyor, markanın imza niteliğindeki uzun elbiseleri yine farklı renk ve çizgilerle karşımıza çıkıyor. Maskülen detaylar, kesimine, kumaşına, tüm genel duruşuna bayıldığım yelek ve ceketlerle kendini gösteriyor. Yeni sezonda her yerde karşımıza çıkacağına inandığım bir diğer parça, adeta ikinci deri gibi sarmalayan diz üstü tayt oluyor. Fonksiyonelliğe gönderme yapan kemer çanta modelleri ve gün boyu surf’ün ardından yanık tenimle kumsalda geceye ayak uydurduğumu hayal ettiren payetli elbiseler, diğer favori parçalarım...

Bulgari

Bulgari, bu sezon bizi zincirlerle kendisine bağlıyor. Koleksiyonun tamamına hakim olan zincir detayları, işçiliğin öne çıktığı tasarımlar, serpentinin yepyeni yorumları dikkat çekiyor. Zincirin askı olarak eşlik ettiği, ışıltılı görünümüyle dikkat çeken bucket modeli, genç ama aynı zamanda göz alıcı haliyle favorim. Yine zincir detayının çantanın bütününde adeta bir işleme gibi karşımıza çıktığı Serpenti modeli, koleksiyonun öne çıkan çantalarından. Dikkat çeken bir diğer modelse, David Bowie ilhamlı şimşek detayıyla 80’lere gönderme yapan çanta... Bulgari bu sezon bize yine farklı, genç ama geçmişe de gönderme yapan bir koleksiyon sunuyor.

Missoni

Missoni defilesinin makyaj sponsoru Mac Cosmetics’le ben de defile hazırlığının tüm detaylarını incelemek üzere backstage’de yerimi aldım. Markanın bu sezon 65’inci yılını kutladığı defile için görkemli bir hazırlık söz konusuydu. Defilenin hemen ardından bir yemek ve kutlama olacak şekilde tüm hazırlıklar yapıldı. Markanın imzası detaylarla renkler, bu koleksiyonda da en rahat ve ışıltılı şekilde karşımıza çıktı. Bella-Gigi kardeşlerin, Kendall Jenner ve başarılı birçok modelin yürüdüğü defilenin kulisinde keyifli ve heyecanlı ilerledi her şey.

Elbette merak konusu, saç ve makyajın nasıl olacağıydı. Biz de son ana gelene ve makyaj şekillenene kadar bekledik. Birbirinden yetenekli makyaj artistlerinin dokunuşuyla ortaya, çok genç ve fresh bir görünüm çıktı: Tertemiz bir cilt, ıslak görünümlü elmacık kemikleri, neredeyse yok denecek kadar az ruj, mavi ve mor tonların hakimiyetindeki göz kapakları ve modellerin kocaman gülümsemeleri...Nice 65 yıllara Missoni!