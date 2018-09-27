MİLANO MODA HAFTASI’NDAN NOTLAR

Milano Moda Haftası, tüm enerjisi ve sıcaklığıyla yine çok renkli geçti. Bize yazı yaşatan Milano, hiç olmadığı kadar kalabalıktı... Şehir, dünyanın birçok farklı noktasından moda insanlarını ağırladı.

Modern amazon

Benim için moda haftası MaxMara defilesiyle başladı. Toprak tonlarının hakim olduğu parçalar; sarılar, beyazlar ve puantiye desenlerle çok yalın ve dikkat çekici detaylarıyla karşımıza çıktı. Kadının gücünü en zarif şekilde yansıtmak konusunda başarılı olan marka, bu sezon da renkleri, aksesuarları ve ince detaylarıyla dikkat çekti.

Hazır giyimin couture hali

Sportif tasarımların adeta couture yorumuyla karşılaştığımız Fendi defilesinde, sezonun trendi biker taytlar ve crop üstler, en cool halleriyle karşımıza çıktı. Oversize bomber ceketler, trençkotlar ve bel çantaları, markanın hem sportif hem de dinamik koleksiyonunun öne çıkan detaylarından... Nude ve tarçın tonlarının ağırlıkta olduğu tasarımlarda, deri parçalar dikkat çekti. Son birkaç sezondur trend olan pileli diz altı eteklerin, gördüğüm en iyi yorumu da yine gelecek yaza damga vuracak parçalardan... Zira kumaş ve işçilik konusunda özen gösteren marka, uçuş uçuş süzülen eteğin her detayını vurgulamayı başarıyor.

En rahat adımlar

Yüksek tabanlı ve rahatlık konusunda imza tasarımlara sahip ayakkabılarıyla başarı yakalayan Hogan, yine revize ettiği ve rahatlık konusunda iddialı olan tabanlarıyla, sezona damga vuran neon renkleri birleştirmiş.

Gündüz düşü

Attico, beni bir rüyaya sürükledi. Müthiş bir manzaraya açılan harika bir teras, göz alıcı dekorasyon, styling, müzikler, modeller ve tasarımlar masalsı bir büyülenmeye yol açtı. Gilda ve Giorgia, yine başarılı bir koleksiyonla karşımızdaydı.

Zamansız desenler

Emilio Pucci ile son birkaç sezondur devam eden iş birliğimiz var... Tüm davet ve etkinliklerine severek giydiğim tasarımlarıyla her seferinde daha çok bağlandığım marka, yine gönlümü çaldı. Kendi showroom’unda gerçekleşen sunumda desenler, renkler ve modellerin enerjisi bir an önce yazın gelmesi hissine kapılmamıza neden oluyor.

60’lar rüzgarı

Prada’nın koleksiyonu, bu sezon da yine çok zengin! Saten, zımbalı ve kristal detaylı saç bantları öne çıkıyor. Yine şeffaf ve ışıltılı çoraplar, dikkat çekiyor. Bu sezon saten kumaş en göz alıcı haliyle sunuluyor. 60’lar esintisi, hem makyaj hem de koleksiyondaki detaylarda kendini gösteriyor. A kesim elbiseler, eski görünümlü retro çantalar, ünlü makyaj artisti Pat McGrathreal’ın dokunuşuyla yapılan göz makyajı, bizi geçmişe götürüyor. Markanın imzası haline gelen maskülen detaylar, varlığını koruyor ve feminen detaylarla birleşerek uyum yakalıyor. Zımbalara eşlik eden fiyonklar, bu uyumun güzel bir yansıması.