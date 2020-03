Milano moda haftası’nın öne çıkan detayları

BÖLÜM 2

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığım ‘Milano Moda Haftası Notları’nın ikinci kısmı sizlerle... Paris Moda Haftası ise, önümüzdeki hafta tüm detaylarıyla sizlerle olacak.



Güçlü-Romantik

Her sezon beni en çok heyecanlandıran şovların başında geliyor Prada... Bu sezon ‘dark romance’ etkisi altında gizemli, güçlü ve karanlık bir etki şov sundu bize. Fakat bu öyle bir karanlıktı ki, bizi her detayıyla aydınlattı. Yeni bir romantizm sunuyor ve tüm detaylar en güçlü, en asi ve en bireysel şekilde karşımıza çıkıyor. Romantizmin temsili olan çiçek desenleri ve dantel detayları olabilecek en asi şekilde podyumdaydı. Cep detayları olan botlar, bot şeklindeki spor ayakkabılar, keskin detaylı çantalar, militer formlar ve renkler, her biri bambaşka detaylar barındıran mini çantalar, kargo montlar ve çantaların hakimiyetinde son derece güçlü ve özgür bir koleksiyonla karşımızdaydı.

Kadının her anına eşlik eden

güçlü parçalar ve organik

materyaller bize çok zengin bir dünya vadediyor.



Yaratıcı-Cool

Mavinin tonları, büyük çantalar, dinamik formlar ve yepyeni kesimler karşımıza çıkıyor Sportmax defilesinde... Üst üste iki yelek giymiş görünümünde parçalar bu yeniliği vurguluyordu. Ayrıca klasik parçalar yeni dokunuşlarla, bambaşka görünümler ortaya koyuyordu. Güçlü omuz detaylı ceketler, deri detaylarla harmanlanan paltolar, grinin en sıkıcı halini en dinamik ve sportif şekilde karşımıza koyan görünümler, sportif aktivitelerden ilham alan birçok detaya sahip parçalar, heyecan veriyor. Şapkalar, bel çantaları ve binici formuna gönderme yapan parçalar gerçekten hareketli bir sezon sunuyor.



İlham veren-Göz alıcı

Sokak stilinin son dönemdeki en başarılı temsilcisi GCDS... Giuliano Calza’nın kreatif direktörlüğünde eğlenceli bir dünyası olan marka, bizi Milano Moda Haftası kapsamında Palazzo GCDS’e davet etti. Markanın cinsiyetsiz görünümü, göz alıcı aksesuarları, renklerin hakimiyeti, logosunun hakimiyetindeki parçalar, kadife, deri ve suni kürk detayların hakimiyeti; vinyl kumaştan ‘catwoman’ ilhamlı tulumlar, vücut takıları aslında bize her bir detayının gerçek olmasını hayal edeceğimiz bir rüya sunuyor. Siz de bu hayali dünyaya konuk olmak istemez misiniz?



Yenilikçi-Işıltılı

Bulgari’nin yeni dünyası oldukça genç. Her biri ışıltılı ve mücevhere gönderme yapan detaylarıyla alışılagelmiş klasikliğin çok ötesinde yeni nesil tasarımlarıyla karşımızda. Markanın ikonik modeli Serpenti, farklı renk ve boyutlarda sokağın ve genç kitlenin yeni favorisi olacak gibi duruyor.



Backstage Notları

Moda haftalarının en heyecan verici anları, şüphesiz izlediğimiz defilelerin back-stage’i... Tüm koşuşturmanın ve hazırlığın nabzını tutmak konusunda, gerçekten çok anlamlı dakikalara tanık olmanızı sağlıyor. Ben de bu sezon yine defile makyajı konusunda, tüm ekibiyle son derece profesyonel ve yaratıcı sonuçlar ortaya koyan Mac Cosmetics ile Missoni ve Philosophy markalarının backstage’lerine konuk oldum. Her daim klasik çizgileriyle ve renkleriyle büyüleyen Missoni, yine imza detaylarıyla karşımızdaydı ve dramatik bir göz makyajıyla, tertemiz bir tenin hakimiyetinde bir makyajla karşımızdaydı. Philosophy di Lorenzo Serafini markasının defile makyajı ise, yarından ilham alıyordu. Ertesi güne kalan hafif bozuk ama çarpıcı bir göz makyajı ve ışıl ışıl bir ciltle tasarımların etkisini çok daha üst noktalara taşıyordu. Cildin ve vücudun her bir parçasının daha iyi görünmesi için bütün profesyonelliğiyle çalışan Mac Cosmetics ekibi, gerçekten alkışı hak ediyordu.