MİLANO MODA HAFTASI NOTLARI

Milano Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2018 sezonu, yine çok renkli ve hareketliydi. Defile, sunum ve yemeklerden öne çıkan detayları sizin için derledim.

Organza aşkı

MaxMara’nın imza rengi taba ve en klasik parçası paltolar, farklı form ve kumaşlarla yeni sezona uyarlanmış. Lila rengin de ön planda olduğu koleksiyonda; çiçek desenlerinin eşlik ettiği parçalar, markanın ilk kuruluşunda kullanılan logonun yer aldığı vintage ruhu ve jean görünümlü keten kumaşın eşlik ettiği rahat formlar, sezonun öne çıkan detaylarından...

Güçlü silüetler

Milano Moda Haftası’nın merakla beklenen defilelerinin başında geliyor Fendi. Bu sezon yine ilgi büyüktü. Genç yaşına rağmen son dönemin yükselen modelleri arasında yer alan, Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber’in açtığı defilede, omuzları açıkta bırakan formlar koleksiyonun en belirgin detayıydı. Tropik esinti, en yalın şekilde karşımıza çıktı.

Okyanus mavisi, yosun yeşili ve mercan renginde kendini gösteren bu tropikal esinti, markanın imza aksesuarı, çanta askılarında yaprak şeklinde görülüyor. Yine muz ve maymun şeklindeki çanta aksesuarları, sokak modasının vazgeçilmezleri olmaya aday. Farklı boylardaki çoraplar, kıyafetleri tamamlayan en belirgin aksesuarlardan.

El işçiliği konusunda dikkat çeken bu parçaları ,defilenin ardından yakından inceleme şansına eriştim.

Maskülen feminenlik

Prada, bir defileden çok daha fazlasını sundu bize. Kadın karikatüristlerin çizimlerinin süslediği şov alanı, yine aynı çizimlerin eşlik ettiği parçalar, aksesuarlar, yaratıcı stylingle buluşuyor ve çok zengin bir koleksiyon karşımıza çıkıyor. Maskülen ve cool feminenlik sunan Prada; güneş gözlükleri, çantaları, ayakkabılarıyla yine fark yaratıyor.

Çizgilerin gücü

Çizgi detayların, beyazın, lacivertin, farklı fermuar ve kopça formların, önümüzdeki sezonun dikkat çekici trendlerinden bele bağlama detayının öne çıktığı SportMax koleksiyonunda, hem yalın hem spor hem cool hem de kadınsı parçalar yer alıyor.

Angela Missoni’nin 20’nci yılı

Renkli trikolarıyla ikonikleşen bir marka Missoni. Aile tarafından kurulan moda evinin kreatif direktörü olan Angela Missoni, bu koleksiyonla 20’nci yılını kutluyor. Markanın, imzası haline gelen detayları her sezon farklı formlarla hayat buluyor.